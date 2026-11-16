Bulgaristan'dan Türk vatandaşlarına vize kolaylığı! Randevu sistemi değişiyor

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Türk vatandaşlarının Schengen vizesi almak için karşılaştığı uzun bekleme süreleri Bulgaristan'ı harekete geçirdi. Türkiye'deki konsoloslukların başvuru kapasitesini artırmayı hedefleyen Bulgaristan yönetimi, hem personel sayısını artıracak hem de randevu işlemlerini tek merkezden yürütecek yeni bir sistem oluşturacak.

DÖRT İLDEKİ KONSOLOSLUKLARA EK PERSONEL

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova, İstanbul Başkonsolosluğuna gerçekleştirdiği ziyaretin ardından vize işlemlerine yönelik yeni planlamayı açıkladı.

Buna göre İstanbul, Ankara, Edirne ve Bursa'daki konsolosluk birimlerinde görev yapmak üzere toplam 8 yeni konsolos görevlendirilecek. İlave personelin 2026 yılı sona ermeden görevine başlaması öngörülüyor.

Personel takviyesinin özellikle başvuru yoğunluğunun yüksek olduğu birimlerde işlemleri hızlandırması bekleniyor. Bulgaristan Dışişleri Bakanlığının verilerine göre yalnızca İstanbul Başkonsolosluğuna 2025 yılında yaklaşık 40 bin vize başvurusu yapıldı.

VİZE RANDEVULARI TEK MERKEZDEN VERİLECEK

Bulgaristan'ın üzerinde çalıştığı ikinci düzenleme ise mevcut randevu sisteminin değiştirilmesini kapsıyor.

Yeni uygulamayla konsolosluk randevularının merkezi bir elektronik sistem üzerinden dağıtılması hedefleniyor. Böylece başvuru sahiplerinin randevulara erişiminde yaşanan sorunların azaltılması ve işlemlerin daha şeffaf hale getirilmesi amaçlanıyor.

Vize türü ayrımı yapılmaksızın bütün başvuru sahiplerinin kullanımına açılması planlanan sistemin 2027 yılının ortasına kadar devreye alınması bekleniyor.

TÜRK TIR ŞOFÖRLERİ İÇİN DE DÜZENLEME GÜNDEMDE

İki ülke arasındaki görüşmelerde uluslararası taşımacılık yapan Türk TIR şoförlerinin Schengen bölgesinde karşılaştığı süre sınırlaması da ele alındı.

Mevcut uygulamada sürücüler, Schengen bölgesinde herhangi bir 180 günlük dönemde en fazla 90 gün kalabiliyor. Özellikle sık sefer yapan şoförler açısından sorun oluşturan bu kural, ekim ayı sonunda sınır kapılarındaki uzun araç kuyruklarıyla yeniden gündeme geldi.

Sorunun çözümü için kısa vadeli bir istisna üzerinde uzlaşmaya varıldığı belirtildi. Planlanan düzenlemeyle 90 günlük kalış süresini dolduran sürücülerin taşımacılık faaliyetlerini sürdürebilmesi hedefleniyor.

VİZE ŞARTLARI DEĞİŞMEYECEK

Bulgaristan'ın açıkladığı yeni adımlar, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat hakkı tanınacağı veya başvuruların otomatik olarak onaylanacağı anlamına gelmiyor.

Konsolosluklardaki personel artışı ve dijital randevu sistemiyle yalnızca başvuru süreçlerinin kolaylaştırılması amaçlanıyor. Türk vatandaşları, Schengen vizesi almak için mevcut başvuru şartlarını yerine getirmeye devam edecek.

Kaynak: Haberler.com