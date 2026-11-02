Bulgaristan cumhurbaşkanlığı seçiminde anketlere göre Yotova yüzde 51 ile önde görünüyor

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BULGARİSTAN'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Iliana Yotova ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Kiril Valchev kazandı.

Bulgaristan basınında yayımlanan gayriresmi sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Iliana Yotova ile cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Kiril Valchev kazandı. Oy verme işleminin yerel saatle 20.00'de sona ermesinin ardından yayımlanan iki sandık çıkış anketine göre, Yotova'nın yaklaşık yüzde 51 oy aldığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı