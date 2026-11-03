Avrupa şampiyonu Mikail Zaloğlu, dünya şampiyonluğu için Kazakistan'da mindere çıkacak

Bilecik'te okulunda yetenek taramasındaki antrenörlerin yönlendirmesiyle judoya başlayan 21 yaşındaki milli sporcu Mikail Zaloğlu, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda kazandığı altın madalyanın ardından gözünü dünya şampiyonluğuna çevirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca başarılı sporcular yetiştirmek amacıyla yürütülen Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Program kapsamında 16 yıl önce okullarda görevlendirilen judo antrenörü Serkan Can, Ertuğrulgazi İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Mikail Zaloğlu'nun judo ve kuraş branşlarına yeteneklerinin olduğunu belirledi.

Bilecik Judo İl Temsilcisi de olan Serkan Can tarafından çalıştırılan Mikail, judoda Türkiye şampiyonalarında elde ettiği derecelerin yanı sıra kuraş branşında da şampiyonluklar kazanarak milli takıma seçildi. Mikail Zaloğlu, eylül ayında Bulgaristan'da 17 ülkeden yaklaşık 400 sporcunun katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda 120 kiloda altın madalya kazandı.

Kuraş branşında ilk kez??????? katıldığı uluslararası şampiyonada elde ettiği başarılarla göz dolduran Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Mikail Zaloğlu, Kazakistan'da yarın başlayacak 15. Dünya Büyükler Kuraş Şampiyonası'nda da Türk bayrağını yeniden göndere çektirmek için antrenör Serkan Can eşliğinde çalıştı.

Milli sporcu, AA muhabirine, judo sporuna ilkokul dördüncü sınıfta spor taramasıyla yönlendirildiğini ve Türkiye'deki çeşitli derecelerinin yanı sıra judo branşında??????? Kocaeli'de gerçekleştirilen 2022 Ümitler Balkan Şampiyonası'nda 90 kiloda Bulgar rakibini yenerek şampiyon olduğunu anlattı.

Judonun yanında??????? kuraş branşında da müsabakalara katıldığını, 2020 yılında Bilecik'te Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda 90 kiloda şampiyon olduğunu ve milli takıma seçildiğini aktaran Mikail Zaloğlu, "Her zaman sporcu olmayı istiyordum. Hocalarım judo sporuna yetenekli olduğumu söyledi ve ben de merak edip başladım. Judodaki başarılarımın yanı sıra hem kuraş hem kuşak güreşinde??????? de çok sayıda Türkiye derecelerim var." dedi.

Judo ve kuraşta uluslararası şampiyonluklarının bulunduğunu ifade eden Mikail, şöyle konuştu:

"Önümüzde dünya şampiyonası var, ona hazırlanıyoruz. Dünya şampiyonasına katılacağız. Türkiye ve Avrupa şampiyonalarında birinci olduk. Yanına bir de dünya şampiyonluğu koymak istiyoruz. Güzel çalıştık, sonu altın olacak. Bizde heyecan mindere girene kadar. Minderde heyecan olursa sporcu olamazsın zaten. Bir sporcu yürekli olmalı, korkmamalı rakibinden. Sonuçta karşısındaki de bir insan. Yani o da senin yaptığın antrenmanları yaptı, senin yaptığın antrenmanları yaparak geldi. Hiç kimse yenilmeyecek kişi değil, herkes yenilir. Hiçbir rakibimden korkmadım da, çıkar maçımı yaparım. Yenilirsen de savaşarak yenilirim."

Kardeşi de ağabeyinin yolunda ilerliyor

Mikail Zaloğlu, 9 yaşındaki kardeşi Cebrail Zaloğlu'nun da kendisinin madalyalarından ve farklı ülkelere gitmesinden heveslenerek, judoya başladığını söyledi.

Kardeşinin okul sporları ile il ve bölge şampiyonluklarında dereceler elde ettiğini vurgulayan Mikail, "Küçüklerde de kuraş Türkiye üçüncülüğü var. Gençler her zaman spor yapmalılar. Spor insanı hem kötü alışkanlıklardan hem de ailelerine, vatanına gurur yaşatırlar. Her birey sporu bilmeli, dövüş sanatları ile ilgilenmeli ve kendisini savunabilmeli." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü judo antrenörü Serkan Can da yaklaşık 30 yıldır judo sporuyla ilgilendiğini ve son 12 yıldır antrenör olarak görev yaptığını, bu süre zarfında çok sayıda sporcu yetiştirdiğini belirtti.

Sporcularını kötü alışkanlıklardan korumak ve sporun içinde kalmalarını sağlamanın en temel amaçları olduğunu vurgulayan Can, "Bir antrenörün en gururlandığı an, kendisinin temelden yetiştirmiş olduğu sporcusunun Türkiye ve Avrupa şampiyonu olmasıdır. Sonuçta hepimizin tek amacı var. Önce Türk bayrağımızı dalgalandırmak ve akabinde İstiklal Marşı'mızı dünyaya dinletmek." dedi.

Serkan Can, 2015 yılından itibaren milli sporcu Mikail Zaloğlu ile çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bulgaristan'ın Panagyurishte şehrinde güzel müsabakalar çıkararak dünya şampiyonasındaki madalyaya yakın bir müsabaka sergiledi ve şampiyon oldu. Kazakistan'da madalya arayacağız. Güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. Antrenmanlarımıza devam ettik. Kendisi bireysel olarak da çalıştı. Biz o madalyayı isteyerek yola çıkacağız. Allah nasip ederse güzel bir şampiyonlukla ülkemize, Bilecik'e dönmek istiyoruz."

Kaynak: AA