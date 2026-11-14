Milli kros takımı Balkan Şampiyonası'nda 6 kategoride takım şampiyonu oldu

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BULGARİSTAN'IN Koynare Kasabası'nda düzenlenen Balkan Kros Şampiyonası'nda milliler; U20 Kadınlar, U20 Erkekler, U23 Kadınlar, U23 Erkekler, Büyük Kadınlar ve Büyük Erkekler kategorilerinde takım halinde şampiyon oldu.

Balkan Kros Şampiyonası, Bulgaristan'ın Koynare Kasabası'nda düzenlendi. Kadınlar ve erkeklerde U20, U23 ve büyüklerde; U20 Kadınlar (4 km), U20 Erkekler (6 km), U23 Kadınlar (6 km), U23 Erkekler (8 km), Büyük Kadınlar (8 km), Büyük Erkekler (10 km) kategorilerinde düzenlenen şampiyonada milli takım 6 kategorinin hepsinde takım halinde şampiyon oldu. Türkiye'ye 6 kupa getiren sporcular bireysel olarak da 1 altın, 4 gümüş, 6 bronz olmak üzere toplamda 11 madalya kazandı.

Sonuçlar ve dereceler ise şu şekilde açıklandı:

U20 KADINLAR (4KM)

Elif Naz Köseoğlu, 14: 44

Ayten Yobaş, 14: 46

Elif Çelik, 14: 48

Elif Akçiçek, 15: 06

U20 ERKEKLER (6KM)

Ertuğrul Can, 19: 59

Ömer Faruk Boyan, 20: 03

Muhammed Arda, 20: 11

Şervan Zengel, 21: 04

U23 KADINLAR (6KM)

Sıla Bayır, 22: 48

Havva Efe, 23: 14

Buse Mayda, 23: 17

Esmanur Yılmaz, 23: 33

U23 ERKEKLER (8KM)

Ali Tunç, 26: 51

Emin Berke Murathan, 27: 21

Ramazan Yılmaz İma, 27: 27

Utku Göler, 27: 36

BÜYÜK KADINLAR (8KM)

Sümeyye Erol, 30: 22

Fatma Karasu, 31: 07

Fatma Arık, 31: 20

Pınar Demir, 31: 55

BÜYÜK ERKEKLER (10KM)

Ömer Amaçtan, 33: 16

Murat Emektar, 33: 35

İsmail Taşyürek, 34: 13

Ersin Tekal, 34: 30

Kaynak: Demirören Haber Ajansı