Birleşik Krallık Haberleri - Birleşik Krallık Haber - Haberler

Birleşik Krallık Haberleri
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Son dakika haber... Ölümünden sonra Kraliçe Elizabeth'in heykeline ilgi arttı
İngiltere'de neden krallık var? İngiltere'de krallık olmasının sebebi nedir?
Ünlü çift arasındaki krizde olay olacak iddia: Hadise evi terk edip başka yere taşındı
Son dakika haber... Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatının ardından başlayan "Londra Köprüsü Operasyonu"nun detayları
Prenses Diana kimdir? Prenses Diana neden öldü? Prenses Diana ne zaman öldü?
Cami ziyaretinde rehberlik etmişti! İlber Ortaylı, Kraliçe ile ilgili kimsenin bilmediği detayı 14 yıl sonra ilk kez anlattı
Kraliçe Elizabeth'in sevenleri Buckhingham Sarayı'nın önüne çiçek bırakıyorİngiltere milli marşı, paralar ve pasaportlar değiştirilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe 2. Elizabeth için taziye mesajı yayımladı
2. Elizabeth'in vefatı nedeniyle İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki bayrak yarıya indirildi
Biden: "Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth bir hükümdardan daha fazlasıydı"
Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni ne zaman? (Cenaze Programı) Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze programı ne zaman, saat kaçta, hangi gün?
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kraliçe 2. Elizabeth İçin Taziye Mesajı: "Değerli Devlet İnsanını Saygıyla Anıyor, Kraliyet Ailesi ile Birleşik Krallık...
Papa Francis: "Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünü öğrenmekten derin bir üzüntü duyuyorum"
Prens Charles kimdir? Yeni İngiltere kralı Prens Charles kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, çocuğu var mı? Prens Charles'in hayatı ve biyografi
Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreninin detayları belli oldu! İşte 10 gün boyunca yapılacaklar
İngiltere Başbakanı Truss: "İngiltere onun sayesinde bugün büyük bir ülke""Majesteleri Kral 3. Charles ve ailesiyle birlikte annesinin yasını...
Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından dünya liderlerinden üst üste taziye mesajları
Son Dakika | Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından dünya liderlerinden taziye mesajları
İngiltere Başbakanı Liz Truss: Yeni Kralımız 3. Charles. Bizler de Ona Sadakatimizi Sunacağız
İngiltere Başbakanı Truss: "Ülkemiz Kraliçe 2. Elizabeth'in saltanatı altında büyüdü"
96 yaşında hayatını kaybetti! İşte İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth hakkındaki tüm detaylar...
Kraliçe Elizabeth ne zaman tahta çıktı? Kraliçe Elizabeth kaç yıldır tahtta?
Kraliçe Elizabeth'in yerine kim geçecek? Yeni kraliçe kim olacak? Kraliçe Elizabeth ölürse yerine kim geçecek?
Kraliçe Elizabeth ölünce ne olacak? Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından ne olacak?
İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth hayatını kaybetti
London Bridge operasyonu nedir? Kraliçe Elizabeth ölünce neler yapılacak?
Kraliçe Elizabeth ölürse ne olacak? Kraliçe Elizabeth kaç yaşında? Kraliçe Elizabeth kimdir?
Kraliçe Elizabeth vefat ederse ne olacak? İşte yıllar öncesinden belirlenen cenaze planı
İngiltere Başbakanı Truss'tan enerji planıTüm hanelerde yıllık enerji faturalarının üst limiti 2 yıl boyunca sabitlendi
İso: İhracat İklim Endeksi, Son 19 Ayda İlk Kez 50'nin Altında Kaydedildi
Bakan Nebati, Birleşik Krallık'ın Türkiye Ticaret Temsilcisi Hutton ile görüştü
Truss'tan Başbakan olarak ilk açıklama: "Şimdi sorunları çözmenin zamanı"Truss, Başbakanlık Konutu'na yerleşti
"Cesur bir planım var" diyen İngiltere'nin yeni Başbakanı ilk yapacağı icraatı anlattı
İngiltere başbakanı neden istifa etti? İngiltere başbakanı Boris Johnson neden istifa etti?
Han Tümertekin kimdir? Kız Kulesi restorasyon mimarı Han Tümertekin kimdir? Han Tümertekin hayatı ve biyogafisi!
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Ukrayna'da ateşkesin sağlanması gerektiğini söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü
Avustralya iş gücü açığını hafifletmek için kalıcı göçmenlik kotasını 195 bine yükseltti
Celal Şengör kimdir? Celal Şengör kaç yaşında, nereli? Celal Şengör hayatı ve biyografisi!
Ünal Çeviköz kimdir? Ünal Çeviköz kaç yaşında, nereli? Ünal Çeviköz hayatı ve biyografisi!
Çankırı ekonomi haberi: Çankırı'da Temmuz ayında ihracat yüzde 10,8 arttı