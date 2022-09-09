Birleşik Krallık Haberleri - Birleşik Krallık Haber - Haberler

Üye Girişi
Haberler
Haberler ›› Birleşik Krallık Haberleri
Bizi Takip Edin!
Haberler.com Facebook Sayfası
Haberler.com Twitter Sayfası
Haberler.com Instagram Sayfası
Rss Image RSS
Sitene Ekle

Birleşik Krallık Haberleri

Birleşik Krallık haber, Birleşik Krallık son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Son dakika haber... Ölümünden sonra Kraliçe Elizabeth'in heykeline ilgi arttı

Son dakika haber... Ölümünden sonra Kraliçe Elizabeth'in heykeline ilgi arttı

Birleşik Krallık - 26 Dakika Önce
Bircan Bali'den Şok Eden Hadise İddiası!

Bircan Bali'den Şok Eden Hadise İddiası!

Birleşik Krallık - 57 Dakika Önce
İngiltere'de neden krallık var? İngiltere'de krallık olmasının sebebi nedir?

İngiltere'de neden krallık var? İngiltere'de krallık olmasının sebebi nedir?

Birleşik Krallık - 4 Saat Önce
Ünlü çift arasındaki krizde olay olacak iddia: Hadise evi terk edip başka yere taşındı

Ünlü çift arasındaki krizde olay olacak iddia: Hadise evi terk edip başka yere taşındı

Birleşik Krallık - 4 Saat Önce
Son dakika haber... Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatının ardından başlayan 'Londra Köprüsü Operasyonu'nun detayları

Son dakika haber... Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatının ardından başlayan "Londra Köprüsü Operasyonu"nun detayları

Birleşik Krallık - 5 Saat Önce
İngiltere Kraliçesi Camilla kimdir? Camilla Rosemary kimdir?

İngiltere Kraliçesi Camilla kimdir? Camilla Rosemary kimdir?

Birleşik Krallık - 6 Saat Önce
Prenses Diana kimdir? Prenses Diana neden öldü? Prenses Diana ne zaman öldü?

Prenses Diana kimdir? Prenses Diana neden öldü? Prenses Diana ne zaman öldü?

Birleşik Krallık - 6 Saat Önce
Cami ziyaretinde rehberlik etmişti! İlber Ortaylı, Kraliçe ile ilgili kimsenin bilmediği detayı 14 yıl sonra ilk kez anlattı

Cami ziyaretinde rehberlik etmişti! İlber Ortaylı, Kraliçe ile ilgili kimsenin bilmediği detayı 14 yıl sonra ilk kez anlattı

Birleşik Krallık - 7 Saat Önce
Kraliçe Elizabeth'in sevenleri Buckhingham Sarayı'nın önüne çiçek bırakıyorİngiltere milli marşı, paralar ve pasaportlar değiştirilecek

Kraliçe Elizabeth'in sevenleri Buckhingham Sarayı'nın önüne çiçek bırakıyorİngiltere milli marşı, paralar ve pasaportlar değiştirilecek

Birleşik Krallık - 7 Saat Önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe 2. Elizabeth için taziye mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe 2. Elizabeth için taziye mesajı yayımladı

Birleşik Krallık - 10 Saat Önce
İngiltere'de 10 günlük ulusal yas başladı

İngiltere'de 10 günlük ulusal yas başladı

Birleşik Krallık - 13 Saat Önce
İngiltere Başbakanı Truss'tan enerji planı

İngiltere Başbakanı Truss'tan enerji planı

Birleşik Krallık - 15 Saat Önce
Kraliçe 2. Elizabeth için dünyadan taziye mesajları

Kraliçe 2. Elizabeth için dünyadan taziye mesajları

Birleşik Krallık - 16 Saat Önce
2. Elizabeth'in vefatı nedeniyle İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki bayrak yarıya indirildi

2. Elizabeth'in vefatı nedeniyle İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki bayrak yarıya indirildi

Birleşik Krallık - 16 Saat Önce
Biden: 'Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth bir hükümdardan daha fazlasıydı'

Biden: "Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth bir hükümdardan daha fazlasıydı"

Birleşik Krallık - Dün 23:57
Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni ne zaman? (Cenaze Programı) Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze programı ne zaman, saat kaçta, hangi gün?

Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni ne zaman? (Cenaze Programı) Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze programı ne zaman, saat kaçta, hangi gün?

Birleşik Krallık - Dün 23:23
Kraliçe II. Elizabeth hayatını kaybetti

Kraliçe II. Elizabeth hayatını kaybetti

Birleşik Krallık - Dün 23:07
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kraliçe 2. Elizabeth İçin Taziye Mesajı: 'Değerli Devlet İnsanını Saygıyla Anıyor, Kraliyet Ailesi ile Birleşik Krallık...

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kraliçe 2. Elizabeth İçin Taziye Mesajı: "Değerli Devlet İnsanını Saygıyla Anıyor, Kraliyet Ailesi ile Birleşik Krallık...

Birleşik Krallık - Dün 22:59
Papa Francis: 'Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünü öğrenmekten derin bir üzüntü duyuyorum'

Papa Francis: "Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünü öğrenmekten derin bir üzüntü duyuyorum"

Birleşik Krallık - Dün 22:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kraliçe II. Elizabeth için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kraliçe II. Elizabeth için başsağlığı mesajı

Birleşik Krallık - Dün 22:58
Prens Charles kimdir? Yeni İngiltere kralı Prens Charles kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, çocuğu var mı? Prens Charles'in hayatı ve biyografi

Prens Charles kimdir? Yeni İngiltere kralı Prens Charles kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, çocuğu var mı? Prens Charles'in hayatı ve biyografi

Birleşik Krallık - Dün 22:47
Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreninin detayları belli oldu! İşte 10 gün boyunca yapılacaklar

Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreninin detayları belli oldu! İşte 10 gün boyunca yapılacaklar

Birleşik Krallık - 9 Saat Önce
İngiltere Başbakanı Truss: 'İngiltere onun sayesinde bugün büyük bir ülke''Majesteleri Kral 3. Charles ve ailesiyle birlikte annesinin yasını...

İngiltere Başbakanı Truss: "İngiltere onun sayesinde bugün büyük bir ülke""Majesteleri Kral 3. Charles ve ailesiyle birlikte annesinin yasını...

Birleşik Krallık - Dün 22:30
Dünyadan, Kraliçe 2. Elizabeth için taziye mesajları

Dünyadan, Kraliçe 2. Elizabeth için taziye mesajları

Birleşik Krallık - Dün 22:21
Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından dünya liderlerinden üst üste taziye mesajları

Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından dünya liderlerinden üst üste taziye mesajları

Birleşik Krallık - Dün 22:11
Son Dakika | Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından dünya liderlerinden taziye mesajları

Son Dakika | Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından dünya liderlerinden taziye mesajları

Birleşik Krallık - Dün 22:09
İngiltere Başbakanı Liz Truss: Yeni Kralımız 3. Charles. Bizler de Ona Sadakatimizi Sunacağız

İngiltere Başbakanı Liz Truss: Yeni Kralımız 3. Charles. Bizler de Ona Sadakatimizi Sunacağız

Birleşik Krallık - Dün 22:04
İngiltere Başbakanı Truss: 'Ülkemiz Kraliçe 2. Elizabeth'in saltanatı altında büyüdü'

İngiltere Başbakanı Truss: "Ülkemiz Kraliçe 2. Elizabeth'in saltanatı altında büyüdü"

Birleşik Krallık - Dün 22:03
İngiltere Büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi

İngiltere Büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi

Birleşik Krallık - Dün 21:54
Camilla'ya neden Konsort Kraliçe deniyor?

Camilla'ya neden Konsort Kraliçe deniyor?

Birleşik Krallık - Dün 21:50
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth Hayatını Kaybetti

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth Hayatını Kaybetti

Birleşik Krallık - Dün 21:45
Konsort Kraliçe ne demek?

Konsort Kraliçe ne demek?

Birleşik Krallık - Dün 21:30
Kraliçe Elizabeth'in eşi öldü mü? Elizabeth'in eşi yaşıyor mu?

Kraliçe Elizabeth'in eşi öldü mü? Elizabeth'in eşi yaşıyor mu?

Birleşik Krallık - Dün 21:21
Prens Charles Kral mı oldu? İngiltere'nin Kral'ı kim oldu?

Prens Charles Kral mı oldu? İngiltere'nin Kral'ı kim oldu?

Birleşik Krallık - Dün 21:16
İngiltere'de neden Kral yok?

İngiltere'de neden Kral yok?

Birleşik Krallık - Dün 21:14
İngiltere nasıl yönetiliyor? İngiltere yönetim şekli!

İngiltere nasıl yönetiliyor? İngiltere yönetim şekli!

Birleşik Krallık - Dün 21:06
Camilla Rosamary kimdir? Camilla kimdir?

Camilla Rosamary kimdir? Camilla kimdir?

Birleşik Krallık - Dün 20:58
96 yaşında hayatını kaybetti! İşte İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth hakkındaki tüm detaylar...

96 yaşında hayatını kaybetti! İşte İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth hakkındaki tüm detaylar...

Birleşik Krallık - Dün 20:58
Camilla Kraliçe olabilecek mi? Camilla Kraliçe olabilir mi?

Camilla Kraliçe olabilecek mi? Camilla Kraliçe olabilir mi?

Birleşik Krallık - Dün 20:57
Kraliçe Elizabeth ne zaman tahta çıktı? Kraliçe Elizabeth kaç yıldır tahtta?

Kraliçe Elizabeth ne zaman tahta çıktı? Kraliçe Elizabeth kaç yıldır tahtta?

Birleşik Krallık - Dün 20:48
Kraliçe Elizabeth öldü mü? Kraliçe Elizabeth neden öldü?

Kraliçe Elizabeth öldü mü? Kraliçe Elizabeth neden öldü?

Birleşik Krallık - Dün 20:44
Kraliçe Elizabeth'in yerine kim geçecek? Yeni kraliçe kim olacak? Kraliçe Elizabeth ölürse yerine kim geçecek?

Kraliçe Elizabeth'in yerine kim geçecek? Yeni kraliçe kim olacak? Kraliçe Elizabeth ölürse yerine kim geçecek?

Birleşik Krallık - Dün 20:41
Kraliçe Elizabeth ölünce ne olacak? Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından ne olacak?

Kraliçe Elizabeth ölünce ne olacak? Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından ne olacak?

Birleşik Krallık - Dün 21:02
İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth hayatını kaybetti

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth hayatını kaybetti

Birleşik Krallık - Dün 19:17
London Bridge operasyonu nedir? Kraliçe Elizabeth ölünce neler yapılacak?

London Bridge operasyonu nedir? Kraliçe Elizabeth ölünce neler yapılacak?

Birleşik Krallık - Dün 17:31
Kraliçe Elizabeth ölürse ne olacak? Kraliçe Elizabeth kaç yaşında? Kraliçe Elizabeth kimdir?

Kraliçe Elizabeth ölürse ne olacak? Kraliçe Elizabeth kaç yaşında? Kraliçe Elizabeth kimdir?

Birleşik Krallık - 8 Saat Önce
Kraliçe Elizabeth vefat ederse ne olacak? İşte yıllar öncesinden belirlenen cenaze planı

Kraliçe Elizabeth vefat ederse ne olacak? İşte yıllar öncesinden belirlenen cenaze planı

Birleşik Krallık - Dün 16:27
İngiltere Başbakanı Truss'tan enerji planıTüm hanelerde yıllık enerji faturalarının üst limiti 2 yıl boyunca sabitlendi

İngiltere Başbakanı Truss'tan enerji planıTüm hanelerde yıllık enerji faturalarının üst limiti 2 yıl boyunca sabitlendi

Birleşik Krallık - Dün 15:35
İso: İhracat İklim Endeksi, Son 19 Ayda İlk Kez 50'nin Altında Kaydedildi

İso: İhracat İklim Endeksi, Son 19 Ayda İlk Kez 50'nin Altında Kaydedildi

Birleşik Krallık - Dün 12:32
Hadise-Mehmet Dinçerler arasındaki krizin nedeni belli oldu

Hadise-Mehmet Dinçerler arasındaki krizin nedeni belli oldu

Birleşik Krallık - Dün 11:54
Bakan Nebati, Birleşik Krallık'ın Türkiye Ticaret Temsilcisi Hutton ile görüştü

Bakan Nebati, Birleşik Krallık'ın Türkiye Ticaret Temsilcisi Hutton ile görüştü

Birleşik Krallık - 07.09.2022
Ayrılık İddialarına Cevap!

Ayrılık İddialarına Cevap!

Birleşik Krallık - 07.09.2022
Yeni PS5 sistem yazılım güncellemesi yayınlandı

Yeni PS5 sistem yazılım güncellemesi yayınlandı

Birleşik Krallık - 07.09.2022
Truss'tan Başbakan olarak ilk açıklama: 'Şimdi sorunları çözmenin zamanı'Truss, Başbakanlık Konutu'na yerleşti

Truss'tan Başbakan olarak ilk açıklama: "Şimdi sorunları çözmenin zamanı"Truss, Başbakanlık Konutu'na yerleşti

Birleşik Krallık - 06.09.2022
'Cesur bir planım var' diyen İngiltere'nin yeni Başbakanı ilk yapacağı icraatı anlattı

"Cesur bir planım var" diyen İngiltere'nin yeni Başbakanı ilk yapacağı icraatı anlattı

Birleşik Krallık - 06.09.2022
Liz Truss: Demir Lady Thatcher'in izinde

Liz Truss: Demir Lady Thatcher'in izinde

Birleşik Krallık - 05.09.2022
İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss

İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss

Birleşik Krallık - 05.09.2022
İngiltere başbakanı neden istifa etti? İngiltere başbakanı Boris Johnson neden istifa etti?

İngiltere başbakanı neden istifa etti? İngiltere başbakanı Boris Johnson neden istifa etti?

Birleşik Krallık - 05.09.2022
Liz Truss kimdir? Liz Truss kaç yaşında? İngiltere başbakanı kim?

Liz Truss kimdir? Liz Truss kaç yaşında? İngiltere başbakanı kim?

Birleşik Krallık - 05.09.2022
Han Tümertekin kimdir? Kız Kulesi restorasyon mimarı Han Tümertekin kimdir? Han Tümertekin hayatı ve biyogafisi!

Han Tümertekin kimdir? Kız Kulesi restorasyon mimarı Han Tümertekin kimdir? Han Tümertekin hayatı ve biyogafisi!

Birleşik Krallık - 05.09.2022
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Ukrayna'da ateşkesin sağlanması gerektiğini söyledi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Ukrayna'da ateşkesin sağlanması gerektiğini söyledi

Birleşik Krallık - 03.09.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile telefonda görüştü

Birleşik Krallık - 02.09.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü

Birleşik Krallık - 02.09.2022
Avustralya iş gücü açığını hafifletmek için kalıcı göçmenlik kotasını 195 bine yükseltti

Avustralya iş gücü açığını hafifletmek için kalıcı göçmenlik kotasını 195 bine yükseltti

Birleşik Krallık - 02.09.2022
Erzurum haberi | Erzurum'dan 7 ayda 42 milyon dolarlık dış ticaret

Erzurum haberi | Erzurum'dan 7 ayda 42 milyon dolarlık dış ticaret

Birleşik Krallık - 02.09.2022
Celal Şengör kimdir? Celal Şengör kaç yaşında, nereli? Celal Şengör hayatı ve biyografisi!

Celal Şengör kimdir? Celal Şengör kaç yaşında, nereli? Celal Şengör hayatı ve biyografisi!

Birleşik Krallık - 01.09.2022
Dünyanın en büyük deniz üstü rüzgar santrali işletmeye alındı

Dünyanın en büyük deniz üstü rüzgar santrali işletmeye alındı

Birleşik Krallık - 01.09.2022
Ünal Çeviköz kimdir? Ünal Çeviköz kaç yaşında, nereli? Ünal Çeviköz hayatı ve biyografisi!

Ünal Çeviköz kimdir? Ünal Çeviköz kaç yaşında, nereli? Ünal Çeviköz hayatı ve biyografisi!

Birleşik Krallık - 31.08.2022
Çankırı ekonomi haberi: Çankırı'da Temmuz ayında ihracat yüzde 10,8 arttı

Çankırı ekonomi haberi: Çankırı'da Temmuz ayında ihracat yüzde 10,8 arttı

Birleşik Krallık - 31.08.2022
Mihail Gorbaçov kimdir? Mihail Gorbaçov kaç yaşındaydı, nereli? Mihail Gorbaçov hayatı ve biyografisi!

Mihail Gorbaçov kimdir? Mihail Gorbaçov kaç yaşındaydı, nereli? Mihail Gorbaçov hayatı ve biyografisi!

Birleşik Krallık - 31.08.2022
title