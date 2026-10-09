Birleşik Krallık'tan üç kripto platformuna yaptırım

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Dışişleri Bakanlığı'nın 8 Ekim'de açıkladığı paket, petrol şirketleri, tankerler, askeri tedarikçiler ve finansal hizmet sağlayıcılarına yönelik 38 yeni yaptırım kararını içeriyor. Bakanlık, hedef alınan bazı kuruluşların Rusya'nın uluslararası yaptırımları aşmak için kullandığı A7 ağıyla işlem yaptığını belirtti.

Kripto tarafında yaptırım uygulanan Cryptomus ve Heleket, Xeltox Enterprises adlı şirketin bünyesinde faaliyet gösteren ödeme hizmetleri olarak öne çıkıyor. TokenSpot ise Kırgızistan merkezli bir kripto para borsası olarak çalışıyor. Böylece karar, yalnızca alım satım platformlarını değil, kriptoyla ödeme yapılmasını sağlayan hizmetleri de kapsıyor.

VARLIKLAR VE İNTERNET ERİŞİMİ HEDEFTE

Yaptırımlar kapsamında, listelenen kuruluşların sahip olduğu veya kontrol ettiği fonların ve ekonomik kaynakların dondurulması gerekiyor. Birleşik Krallık yaptırım kurallarına tabi kişi ve kuruluşların, izin verilen istisnalar dışında bu yapılara fon veya ekonomik kaynak sağlaması da yasaklanıyor.

Kısıtlamaların internet hizmetlerine uzanan bir bölümü de bulunuyor. Xeltox ve TokenSpot dahil bazı kuruluşlar için sosyal medya şirketleri, internet erişim sağlayıcıları ve uygulama mağazalarının Birleşik Krallık'taki kullanıcıların ilgili içerik ve hizmetlere erişmesini önleyecek makul adımları atması gerekiyor.

Bakanlık, finansal bağlantıların kesilmesiyle yaptırım altındaki yapıların paraya erişmesini ve fon transferi yapmasını zorlaştırmayı amaçladığını açıkladı.

ZİNCİR ÜZERİNDEKİ PARA HAREKETLERİ İNCELENDİ

Blok zinciri analiz şirketi Chainalysis, Cryptomus ve Heleket'i yaptırım kararından önce de izlediğini bildirdi. Şirketin araştırmasına göre iki hizmet, yasa dışı faaliyetlerle ilişkilendirdiği 15 binden fazla aktörden fon aldı. Bulgular, Chainalysis'in adres sınıflandırmasına ve işlem takibine dayanıyor.

Analiz şirketi, TokenSpot'un da daha önce yaptırım uygulanan Grinex ve Meer gibi Kırgızistan merkezli borsalarla bağlantılı para hareketleri bulunduğunu belirtti. Araştırmada, farklı platformlardan çıkan fonların aracı cüzdanlar üzerinden aynı yatırma adresinde birleşmesi ve A7A5 ağıyla bağlantılar öne çıkarıldı.

A7A5, Rus rublesine bağlı bir stablecoin olarak kullanılıyor. Chainalysis, TokenSpot'un bu tokenin dolar bazlı stablecoinlerle değiştirilmesini sağlayan hizmetlerle bağlantısını da inceledi. Birleşik Krallık'ın yeni paketi, kripto platformlarının yanı sıra iki ödeme platformunu ve bunlarla bağlantılı bir kişiyi de hedef aldı.