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McLaren SUV projesini resmen doğruladı

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McLaren SUV projesini resmen doğruladı
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İngiliz süper otomobil üreticisi McLaren, ilk performans SUV modelini 2030'dan önce piyasaya süreceğini ve aracın Birleşik Krallık'ta üretileceğini açıkladı.

İngiliz süper otomobil üreticisi McLaren, yıllardır gündemde olan SUV projesini resmen doğruladı. Şirket, ilk performans SUV modelini 2030'dan önce piyasaya çıkaracağını ve aracın Birleşik Krallık'ta üretileceğini duyurdu.

McLaren böylece daha önce kesin biçimde karşı çıktığı SUV segmentine giriyor. Marka, Ferrari Purosangue ve Aston Martin DBX gibi yüksek performanslı lüks modellerle rekabet edecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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