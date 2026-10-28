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Kulaklıkaya, Londra'da Türkiye-Birleşik Krallık Suriye Diyaloğu Toplantısı'na katıldı

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Türkiye-Birleşik Krallık Suriye Diyaloğu Toplantısı kapsamında Londra'da temaslarda bulundu. Toplantı, Kulaklıkaya ile İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty eş başkanlığında yapıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, "Türkiye- Birleşik Krallık Suriye Diyaloğu Toplantısı" kapsamında İngiltere'nin başkenti Londra'da temaslarda bulundu.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımlara göre, Kulaklıkaya, Londra'da "Türkiye-Birleşik Krallık Suriye Diyaloğu Toplantısı"na katıldı.

Toplantı, Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya ile İngiltere Dışişleri Bakanlığında Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty eş başkanlığında yapıldı.

Kulaklıkaya ayrıca, Doughty ve İngiltere Dışişleri Bakanlığında Afrika ve Kalkınma Konularından Sorumlu Devlet Bakanı Kirsty McNeill ile de bir araya geldi.

Kaynak: AA
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