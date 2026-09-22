Savunma Bakanı Güler, Birleşik Krallık Büyükelçisi Anderson ile basına kapalı görüştü

Savunma Bakanı Güler, Birleşik Krallık Büyükelçisi Anderson ile basına kapalı görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Jennifer Anderson'ı kabul etti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kabul duyuruldu, basına kapalı görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.
MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Jennifer Anderson'ı kabul etti.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Jennifer Anderson'ı kabul etti" denildi. Basın kapalı gerçekleşen kabulden fotoğraf paylaşıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı