HTX Birleşik Krallık'tan çekiliyor

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Eski adı Huobi olan HTX, Birleşik Krallık'taki tüketicileri hedefleyen pazarlama faaliyetleri yürütmeyecek. Finansal Davranış Otoritesi (FCA), mahkemeye verilen taahhütlerin borsanın internet sitesi, uygulamaları ve sosyal medya üzerinden hukuka aykırı finansal tanıtım yapmasını önlemeyi amaçladığını açıkladı.

Uzlaşmanın tarafı, davanın ilk davalısı olan Huobi Global S.A. oldu. Şirket, finansal tanıtım kurallarını ihlal eden içerikleri bilerek doğrudan veya dolaylı biçimde yayımlamamayı ya da yayımlatmamayı taahhüt etti. FCA, anlaşmanın koşullarının gizli olduğunu bildirdi.

KULLANICILAR İÇİN SINIRLI PARA ÇEKME SÜRECİ

Birleşik Krallık'taki mevcut kullanıcıların hesaplarında kalan varlıklar için ayrı bir çıkış süreci uygulanıyor. HTX'in duyurusuna göre uygun koşulları sağlayan müşteriler, destek birimine başvurarak tek seferlik 48 saatlik para çekme erişimi talep edebiliyor.

Bu süre, bütün müşteriler için aynı anda başlayan genel bir son tarih olarak uygulanmıyor. Başvurunun onaylanması için kimlik, hesap sahipliği, yaptırım ve güvenlik kontrollerinin tamamlanması gerekiyor. Onay alan kullanıcının kalan varlıklarını kendisine tanınan süre içinde çekmesi isteniyor.

Hesaplar bu süreçte para yatırma ve alım satım işlemlerine kapalı kalıyor. Kalan varlıkların tamamı çekildikten sonra hesap kapatılıyor. FCA da müşterileri, varlık çekme koşulları için HTX'in yayımladığı duyuruyu incelemeye yönlendirdi.

UZLAŞMA HUKUKA AYKIRILIĞIN KABULÜ SAYILMIYOR

FCA, HTX'e karşı hukuki süreci Ekim 2025'te başlattı. Kurum, borsanın finansal tanıtım kurallarını ihlal ettiğini ve daha önceki iletişim girişimlerine tekrar tekrar yanıt vermediğini belirtti. Dava başladıktan sonra HTX'in Birleşik Krallık'tan çıkış için adımlar attığını açıkladı.

Kurumun yaptırım ve piyasa gözetiminden sorumlu yöneticisi Steve Smart, şirketlerin yurt dışında bulunmasının onları Birleşik Krallık hukukunun dışında bırakmadığını vurguladı. Smart, müdahale sonucunda HTX'in ülkeden çekildiğini ve tüketicileri artık hedefleyemeyeceğini söyledi.

FCA, uzlaşmanın Huobi Global veya başka bir kişi ya da kuruluş açısından sorumluluk veya hukuka aykırılık kabulü anlamına gelmediğini de açıkça belirtti.