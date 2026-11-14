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İskenderiye'den gelen Balmoral kruvaziyeri Marmaris'e 906 turist getirdi

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Mısır'ın İskenderiye Limanı'ndan gelen Bahama bayraklı Balmoral kruvaziyeri, Muğla'nın Marmaris ilçesine 906 turist getirdi. Gemide çoğunluğu Birleşik Krallık vatandaşı yolcular ile 572 personel bulunurken, turistler Marmaris Çarşısı ve Kaleiçi'ni gezdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine, Bahama bayraklı "Balmoral" adlı kruvaziyer 906 turist getirdi.

Mısır'ın İskenderiye Limanı'ndan??????? gelen 218 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide çoğunluğu Birleşik Krallık vatandaşı 906 yolcu ile 572 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi.

İlçe merkezindeki tarihi ve turistik alanları ziyaret eden turistlerin bir bölümü restoran ve kafelerde vakit geçirirken, diğerleri Dalyan ve Kaunos gezileri ile günübirlik tekne turlarına katıldı.

"Balmoral"ın bir sonraki durağının İstanbul olacağı öğrenildi.

Kaynak: AA
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