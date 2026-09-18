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Hürmüz Boğazı’nda tankere saldırı

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Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO), Hürmüz Boğazı’nda bir tankerin vurulduğunu açıkladı.

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda bir tankerin vurulduğunu açıkladı.

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO) tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda bir tankerin vurulduğu bildirildi. Tankerde yangın çıktığı, alevlerin daha sonra söndürüldüğü aktarıldı. Tüm mürettebatın güvende olduğu belirtildi. Gemilerin bölgeden dikkatli geçmeleri ve şüpheli her türlü faaliyeti UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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