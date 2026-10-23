Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı kritik zirve başladı! 7 ülke aynı masada

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İstanbul, Türkiye’nin girişimiyle düzenlenen arabuluculuk konferansı ve 7 ülkenin ilk kez bir araya geldiği R4+E3 toplantısıyla diplomasinin merkezi oldu. Dışişleri Bakanı Fidan, toplantıların yanı sıra mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

FİLİSTİN, PAKİSTAN, İNGİLTERE VE FRANSA İLE GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı Fidan, 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı marjında Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan Şahin ile görüştü. Fidan, ardından Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi.

R4+E3 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında ise Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Ed Miliband ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerin içeriğine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

7 ÜLKE İLK KEZ R4+E3 FORMATINDA BULUŞTU

Türkiye’nin girişimiyle oluşturulan R4 formatında Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan, E3 formatında ise Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa yer alıyor. 7 ülkenin ilk kez bu formatta bir araya geldiği toplantıya İtalya’nın da katılması bekleniyordu.

Toplantıya Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan’ın da katılması öngörüldü. Toplantının gündeminde Filistin meselesi, ABD-İran gerginliği, Hürmüz Boğazı ve Babülmendep’teki durum, Suriye’deki istikrar ve Rusya-Ukrayna savaşı yer aldı.

“İSRAİL’İN ATEŞKES İHLALLERİ GÜVENSİZLİĞİ ARTIRIYOR”

Konferansın açılışında konuşan Fidan, İsrail’in Gazze’deki ateşkesi sıklıkla ihlal etmesinin uluslararası sisteme duyulan güveni zayıflattığını belirtti. Gazze’ye insani yardımın ulaştırılması ve çocukların korunmasının öncelikli olması gerektiğini vurgulayan Fidan, Gazze ve Batı Şeria’yı kapsayan adil bir siyasi çözüm çağrısında bulundu.

Türkiye’nin arabuluculuk alanındaki girişimlerine de değinen Fidan, Rusya-Ukrayna müzakereleri, Karadeniz Tahıl Girişimi ve Somali ile Etiyopya arasındaki Ankara süreci gibi örnekleri hatırlattı. Kalıcı barış için tarafların sürece sahip çıkması gerektiğini ifade eden Fidan, Mekke İttifakı ve Balkan Barış Platformu’nun bölgesel sahiplenme anlayışıyla güvenlik, barış ve refahı korumayı amaçladığını kaydetti.

200 ÜST DÜZEY KATILIMCI

“Barış İçin Ortaklıklar ve Yeni Perspektifler: Değişen Dünyada Arabuluculuk” temasıyla düzenlenen konferansa diplomat, akademisyen ve çatışma çözümü uzmanlarından oluşan yaklaşık 200 üst düzey katılımcı katıldı. Konferansa AGİT, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Körfez İşbirliği Konseyi’nden (KİK) üst düzey temsilciler de iştirak etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri António Guterres, konferansa video mesaj gönderdi.