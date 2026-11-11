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İtalya'da 300 okul tahliye edildi, Britanya ve İrlanda'da tehditler sahte sayıldı

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İtalya'da 300 okul bomba ihbarları nedeniyle tahliye edildi; ardından Birleşik Krallık ve İrlanda'da çok sayıda okula tehdit içerikli e-posta gönderildi. Yetkililer, ihbarların inandırıcı olmadığını ve sahte olduğunu, bu nedenle tahliyeye gerek bulunmadığını bildirdi.

İtalya'da 300 okulun tahliye edilmesine neden olan bomba ihbarlarının ardından Birleşik Krallık ve İrlanda'da da çok sayıda okula tehdit içerikli e-postalar gönderildiği, ihbarların asılsız olduğunun değerlendirildiği bildirildi.

İtalya'da 300 okulun bomba ihbarları nedeniyle tahliye edilmesinin ardından Birleşik Krallık ve İrlanda'da da okullara yönelik bomba tehditleri gündeme geldi. İskoçya, Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti'ndeki yetkililer, çok sayıda okula tehdit içerikli e-posta gönderildiğini açıkladı. Yetkililer, tehdidin inandırıcı olmadığı yönünde değerlendirme yaptıklarını, bu nedenle herhangi bir tahliyeye gerek bulunmadığını bildirdi.

Üç ülkeden açıklama

Kuzey İrlanda'daki polis yetkilileri 300'den fazla okula tehdit içerikli bir e-posta gönderildiğini ve bunun sahte ihbar olarak değerlendirildiğini açıkladı. Polis, e-postanın Birleşik Krallık dışından gönderildiğini belirtti. Emniyet Müdür Yardımcısı Anthony McNally, "Bu tür olayları son derece ciddiye alıyoruz ve toplumda, okul çevrelerinde, öğrenciler ve veliler arasında oluşan endişeyi anlıyoruz" dedi.

İrlanda polisi ise son dönemde "sahte ve inandırıcı olmayan bomba tehditlerinde artış" yaşandığına dikkat çekerek, böyle bir ihbar almaları halinde vatandaşlara polisle iletişime geçmeleri tavsiyesinde bulundu.

Söz konusu mesajların derhal değerlendirildiğini ve sahte ihbar olarak ele alındığını bildiren İskoçya polisi de "Yürüttüğümüz incelemeler sonucunda, bu mesajların inandırıcı bir tehdit oluşturduğunu veya kamuoyuna yönelik daha geniş kapsamlı herhangi bir tehdit bulunduğunu gösteren hiçbir bulguya rastlanmamıştır" açıklamasını yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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