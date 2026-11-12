Beyond Fossil Fuels, COP31'de 77 bin hane için enerji yoksulluğu uyarısında bulundu

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(ANTALYA) - Birleşik Krallık, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda ( Cop31 ), fosil yakıtlardan temiz elektriğe geçişi hızlandırmayı amaçlayan yol haritasını açıkladı. Avrupa merkezli sivil toplum ağı Fosil Yakıtların Ötesi (Beyond Fossil Fuels), hükümetin yaklaşımını memnuniyetle karşılarken, yapay zeka veri merkezlerinin artan elektrik talebinin hane halkının faturalarına yansıyabileceği uyarısında bulundu.

Birleşik Krallık Başbakanı Andy Burnham'ın COP31 Üst Düzey Liderler Zirvesi'ndeki konuşmasının ardından Antalya'da tanıtılan yol haritası, konutlar, ulaşım ve sanayi başta olmak üzere ekonominin farklı sektörlerinde fosil yakıt kullanımının temiz elektrikle değiştirilmesini öngörüyor.

Yol haritasında, elektrik şebekelerinin artan talebe hazırlanması, elektrik maliyetlerinin düşürülmesi ve fosil yakıtlardan uzaklaşma sürecinin hızlandırılması öne çıkıyor.

"TEMİZ ELEKTRİFİKASYON YALNIZCA YENİLENEBİLİR ENERJİYLE SAĞLANMALI"

Yol haritasına ilişkin değerlendirmede bulunan Beyond Fossil Fuels Uluslararası Kampanya Sorumlusu Anna McGurk, Birleşik Krallık'ın elektrifikasyonu fosil yakıtlardan çıkışla ilişkilendirmesini olumlu karşıladıklarını belirtti.

McGurk, şunları söyledi:

"Birleşik Krallık'ın yeni yol haritasında temiz elektrifikasyonun fosil yakıtların yerini alması gerektiğini açıkça kabul etmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Burnham, COP31'deki liderlere çok ihtiyaç duyulan bir mesaj veriyor: Elektrifikasyonun enerji dönüşümüne tüm faydalarını sağlayabilmesi için ekonomi genelinde fosil yakıtların yerini temiz enerjinin alması gerekiyor. Bu ilke, küresel elektrifikasyon hedefinin merkezinde yer almalı ve diğer hükümetler de aynı yaklaşımı benimsemeli."

Temiz elektrik tanımının önemine dikkati çeken McGurk, "Ancak kullanılan kelimeler önemli: 'Temiz', 'fosil gaz' anlamına gelmez. Temiz elektrifikasyon, kömür veya gaz kapasitesinin artırılmasına hiçbir şekilde kapı aralamadan, yalnızca yenilenebilir enerjiyle sağlanmalıdır" dedi.

"VERİ MERKEZLERİ 77 BİN HANEYİ DAHA ENERJİ YOKSULLUĞUNA SÜRÜKLEYEBİLİR"

Birleşik Krallık hükümetinin uygun fiyatlı elektriği yol haritasının temel hedeflerinden biri olarak belirlemesine de değinen McGurk, yapay zeka altyapısının hızla büyümesinin bu hedefi tehlikeye atabileceğini söyledi.

McGurk, şu ifadeleri kullandı:

"Birleşik Krallık, elektrifikasyon yol haritasının merkezine uygun fiyatlı elektriği koydu. Şimdi bu vaadin ülkenin iç politikalarına da yansıması gerekiyor. Yeni bir araştırma, veri merkezlerinin hızla yaygınlaşmasının 77 bin İngiliz hanesini daha enerji yoksulluğuna sürükleyebileceği konusunda uyarıyor. Daha ucuz elektrik vaadi, hane halkının faturalarını artıracak veri merkezi yatırımları nedeniyle boşa çıkma riski taşıyor.

Birleşik Krallık hükümeti elektrifikasyonun faydalarını gerçekten hanelere ulaştırmak istiyorsa, yapay zeka altyapısına yönelik planlarını yeniden gözden geçirmeli ve büyük teknoloji şirketlerinin devasa enerji talebinin faturasını halkın ödememesini sağlamalı."

YENİ PETROL VE GAZ ARAMA RUHSATLARINA SON VERİLMESİ HEDEFLENİYOR

Birleşik Krallık'ın yol haritasında, yeni petrol ve doğal gaz sahalarının aranmasına yönelik ruhsat verilmesinin sona erdirilmesi için başlatılan yasal düzenlemelere de yer veriliyor. Bununla birlikte, mevcut sahaların faaliyetlerini sürdürmesi ve bu sahalardan ilave üretim yapılması mümkün olmaya devam ediyor.

Yol haritası ayrıca, ilk Küresel Durum Değerlendirmesi kapsamında yenilenebilir enerji kapasitesinin üç katına çıkarılması, enerji verimliliğindeki iyileşme hızının iki katına yükseltilmesi ve fosil yakıtlardan uzaklaşılması yönündeki küresel taahhütlerle ilişkilendiriliyor.

Kaynak: ANKA