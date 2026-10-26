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Birleşik Krallık'ta Boelo Fırtınası'nda 2 kişi öldü, 90 bin konut elektriksiz kaldı

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İngiltere ve İskoçya'da etkili olan Boelo Fırtınası, devrilen ağaçlar nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Enerji Şebekeleri Birliği'ne göre dün yerel saatle 19.00 itibarıyla 90 binden fazla konut elektriksiz kaldı.

İngiltere ve İskoçya'da etkili olan Boelo Fırtınası'nda devrilen ağaçların altında kalan 2 kişi hayatını kaybederken, 90 binden fazla konut elektriksiz kaldı.

Birleşik Krallık'ta etkili olan Boelo Fırtınası, günlük yaşamı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Kuvvetli rüzgar ve tehlikeli hava şartları nedeniyle ulaşım ve enerji altyapısında aksaklıklar yaşanırken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. İngiltere'nin başkenti Londra'nın kuzeyinde ve İskoçya'nın Dumfries ve Galloway bölgelerinde şiddetli fırtına nedeniyle devrilen ağaçların altında kalan 20'li ve 60'lı yaşlarda 2 kişi hayatını kaybetti. Aberfeldy kasabasında da bir ağacın devrilmesi sonucu yaralanan 2 kadın hastaneye kaldırıldı.

Londra Metropolitan Polisi, hareket halindeki bir otomobilin üzerine ağaç devrildiği ihbarı üzerine saat 12.40 sıralarında ekiplerin Finchley'deki Dollis Road'a sevk edildiğini, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğinin belirlendiğini bildirdi. Kuzeybatı Komuta Birimi'nden Başmüfettiş Guy Ellwood, "Bu son derece trajik bir olay. Hayatını kaybeden genç adamın yakınlarına başsağlığı diliyoruz" dedi.

Dünden bu yana 90 binden fazla konut elektriksiz kaldı

Enerji Şebekeleri Birliği (ENA), İngiltere'de etkili olan şiddetli hava şartları nedeniyle dün yerel saatle 19.00 itibarıyla 90 binden fazla konutun elektriksiz kaldığını bildirdi. Açıklamada, elektrik kesintisi yaşayan bölgelere yeniden enerji sağlanmasında gecikmeler yaşandığı belirtilerek, "tehlikeli hava şartlarının mühendislerin güvenli bir şekilde çalışmaya başlamasını zorlaştırdığı" aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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