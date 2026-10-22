Dışişleri Bakanı Fidan, 23 Ekim'de İstanbul'da R4 ve R4+E3 bakanlarını ağırlayacak

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23 Ekim'de İstanbul'da Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek R4 ve Almanya, Birleşik Krallık ile Fransa'nın da yer alacağı R4+E3 Dışişleri Bakanları toplantılarına ev sahipliği yapacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23 Ekim tarihinde İstanbul'da düzenlenecek R4 ve R4+E3 Dışişleri Bakanları toplantılarına ev sahipliği yapacak.

Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 23 Ekim 2026 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecek R4 (Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan) ve R4+E3 (Almanya, Birleşik Krallık, Fransa) Dışişleri Bakanları toplantılarına ev sahipliği yapacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı