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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, BM Genel Kurulu'nda toplantıya başkanlık etti

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, BM Genel Kurulu'nda toplantıya başkanlık etti
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, BM 81. Genel Kurulu kapsamında New York'taki Türkevi'nde düzenlenen toplantıya başkanlık etti. Toplantıya Somali, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Krallık ve ABD katıldı.

(ANKARA)- Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında New York'taki Türkevi'nde düzenlenen, Somali, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Krallık ve ABD'nin katıldığı toplantıya başkanlık etti.

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya'nın New York'taki temaslarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlığın sosyal medya paylaşımına göre Kulaklıkaya, BM 81. Genel Kurulu marjında Türkevi'nde düzenlenen toplantıya başkanlık etti. Toplantıya Somali, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Krallık ve ABD katıldı.

Kaynak: ANKA
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