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Birleşik Krallık, Husi saldırılarına karşı Suudi Arabistan'a Typhoon jetleri gönderecek

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Birleşik Krallık Savunma Bakanı Wes Streeting, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik artan füze ve dron saldırılarına karşı RAF'a ait Typhoon jetlerini görevlendireceklerini açıkladı. Jetlerin savunma amaçlı görev yapacağı, saldırı düzenlemeyeceği belirtildi.

Birleşik Krallık, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik artan füze ve dron saldırılarına karşılık Suudi Arabistan'ı savunmak amacıyla Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) ait Typhoon jetlerini görevlendirecek.

Birleşik Krallık Savunma Bakanı Wes Streeting, yapığı yazılı açıklamada Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik artan füze ve dron saldırılarına karşı harekete geçme kararı aldıklarını bildirdi. Streeting, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik artan füze ve dron saldırılarına karşılık Suudi Arabistan'ı savunmak amacıyla Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) ait Typhoon jetlerini görevlendireceklerini duyurdu. Açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ve ülkenin kıyılarındaki enerji tesislerine yönelik düzenlediği İHA ve balistik füze saldırılarına karşı ülkenin alt yapısını korunmasının hedeflendiği kaydedildi. Açıklamada, "Bu uçaklar savunma amaçlı görev yapacak, Husilere karşı herhangi bir saldırı eyleminde bulunmayacak" denildi.

Birleşik Krallık'IN ayrıca bölgeye askeri danışmanlar ve RAF'a ait bir adet A400M nakliye uçağı da göndereceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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