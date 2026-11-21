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İngiltere'nin Suffolk bölgesindeki Barnham köyünde yaşayanlar, hükümetin bölgedeki bir hava üssüne düzensiz göçmen yerleştirme planlarına tepki olarak yaptıkları sembolik referandumda, İngiltere'den ayrılmayı seçti.

İngiltere'nin doğusundaki Suffolk'un Barnham köyünde yaşayanlar, hükümetin, Barnham Hava Üssü'ne düzensiz göçmen yerleştirme planlarına tepki olarak sembolik bağımsızlık referandumu düzenledi.

Yaşları 18 ila 65 arasında değişen 931 erkek düzensiz göçmeni üsse yerleştirmeyi planlayan hükümete karşı yapılan bağımsızlık referandumunda, 257 Barnham köylüsü bağımsızlıktan yana oy kullandı.

Protesto amacıyla düzenlenen ve yasal bağlayıcılığı bulunmayan referandumda, 16 kişi bağımsızlığa "hayır" oyu verdi.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham ise köyün referandum kararıyla ilgili açıklamasında, düzensiz göçün ülke üzerindeki etkilerini azaltmak için çalıştıklarını söyledi.

Köyde yaşayanların endişelerini anladığını belirten Burnham, "Konu biraz da adaletle ilgili. Ülkenin bir bölgesinin ya da bir toplumun tüm yükü çekmesinden bahsetmiyorum. Biraz zor bir konu. Referandumda belirtilen sorunlarla ilgileneceğim ancak adil bir plan yaptığımızdan emin olsunlar." dedi.

Kaynak: AA