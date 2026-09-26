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Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri Komutanı Smyth, Orgeneral Dalkıran ile görüştü

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Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri Komutanı Smyth, Orgeneral Dalkıran ile görüştü
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Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sir Harv Smyth ile bir görüşme gerçekleştirdi. Dalkıran'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Smyth ve heyeti, Hava Kuvvetleri Karargahına ziyarette bulundu.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sir Harv Smyth ile görüştü.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sir Harv Smyth ve beraberindeki heyet, Hava Kuvvetleri Karargahına ziyarette bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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