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Hürmüz Boğazı'nda bir LNG tankeri vuruldu, UKMTO soruşturma başlattı

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Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda bir LNG tankerinin vurulduğunu açıkladı. Yetkililerin olayla ilgili soruşturma yürüttüğü ve gemilere bölgeden dikkatli geçmeleri tavsiyesinde bulunulduğu belirtildi.

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda bir LNG tankerinin vurulduğunu açıkladı.

UKMTO tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda bir sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tankerinin vurulduğu bildirildi. Yetkililerin olayla ilgili soruşturma yürüttüğü aktarıldı. Gemilerin bölgeden dikkatli geçmeleri istenirken, şüpheli her türlü faaliyeti UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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