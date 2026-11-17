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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Muğla'da Ekim ayında bin 596 konut ve 198 iş yeri satışı gerçekleştirildi. Yabancı ülke vatandaşlarına ise 40 konut ve 5 iş yeri satıldı. Yıllık 1 milyon 400 bin İngiliz turisti ağırlayan Muğla, konut satışında da İngiliz vatandaşlarının ağırlıklı olması dikkat çekiyor.

TÜİK verilerine göre, Muğla'da Ekim ayında satışı yapılan bin 596 konutun 487'si ilk el, bin 109'u ikinci el olarak gerçekleşti. Aynı dönemde satılan 198 iş yerinin 57'si ilk el, 141'i ise ikinci el oldu.

En fazla konutu İngilizler aldı

Muğla'da yabancılara yapılan konut satışlarında 11 konutla Birleşik Krallık vatandaşları ilk sırada yer aldı. Rusya Federasyonu vatandaşları 7 konut ve 2 iş yeri satın alırken, Ukrayna ve ABD vatandaşları 4'er, Almanya vatandaşları ise 3 konut satın aldı.

Kazakistan ve Ürdün vatandaşları 2'şer konut alırken, Avusturya, İtalya, Fas, Türkmenistan, Kanada ve İran vatandaşları da birer konut sahibi oldu. Öte yandan Lübnan ve Kazakistan vatandaşları da Muğla'dan iş yeri satın alan yabancılar arasında yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı