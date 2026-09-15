Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda liderleri: Merkezi yönetim devri bitiyor

Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda özerk yönetimleri başbakanları, İngiltere'nin de dahil olduğu Birleşik Krallık'ta Londra'daki merkezi yönetimi ifade eden " Westminster'ın devrinin sona erdiğini" ve Birleşik Krallık hükümetinin anayasal değişikliklere "hazırlanması" gerektiğini açıkladılar. Ülkelerinin Birleşik Krallık'tan ayrılmasını isteyen Galler'den Plaid Cymru, Kuzey İrlanda'dan Sinn Fein ve İskoçaya'dan İskoçya Ulusal Partisi'nden (SNP) ulusalcı liderler, 14 Eylül Pazartesi günü imzaladıkları bir anlaşmada, merkezi hükümetin "demokrasiyi engelleme" hakkına sahip olmadığını belirttiler.İskoçya Başbakanı John Swinney ve Kuzey İrlanda Başbakanı Michelle O'Neill ortak bir basın toplantısında referandum çağrısında bulunurken, Galler Başbakanı Rhun AP Iorwerth ülkesinde referandum için bir zaman çizelgesi vermekten kaçındı.İşçi Partisi, Plaid'i gücünü "Britanya'yı parçalamak" için kullanmak istemekle suçladı.Galler Başbakanı AP Iorwerth, hükümet liderleri sıfatıyla öğleden sonra İskoçya Başbakanı Swinney ile görüşmesini sürdürecek ve her iki ismin de "ortak ilgi alanlarında gelecekteki işbirliği" konusunda bir anlaşma imzalaması bekleniyor.Özerklik sürecinin başlamasından bu yana ilk kez Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'nın başbakanları Birleşik Krallık'tan ayrılmak istiyor.Üç lider partilerinin temsilcileri olarak Pazartesi günü biraraya geldi. Sinn Fein lideri Mary Lou McDonald da toplantıya katıldı.Mutabakat zaptında "Bu adalarda olup bitenleri izleyenler için -dünyanın dört bir yanında olup bitenleri izleyenler için- Westminster'ın döneminin sona ermekte olduğunun bundan daha açık bir işareti olamazdı" ifadelerine yer verildi."Hiçbir Westminster hükümetinin demokrasiyi engelleme veya halkımızın kendi geleceğine karar vereceği ilkesini baltalama hakkı yoktur.""Partilerimizin farklı anayasal görüşlere sahip olduğunu ve her ulusun kendi geleceğini kendi yöntemleriyle ve kendi zamanında belirleyeceğini kabul ediyoruz."

Galler'in ulusalcı partisi Plaid sözcüsü toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, "bu adalardaki değişen siyasi ortamın", enerji, ekonomi ve Avrupa ile çalışma gibi alanlarda "pratik siyasi işbirliği" için güçlü bir gerekçe oluşturduğunu söyledi.Açıklamada, bunun aynı zamanda "ülkelerimizin karşı karşıya olduğu daha geniş siyasi ve anayasal soruları ve kendi kaderini tayin etme hakkını" da içerdiği belirtildi.Galler Başbakanı, mayıs ayındaki Galler seçimlerinin "Galler için bir dönüm noktası" olduğunu ve "Westminster modelinin artık işe yaramadığına dair artan bir farkındalık" olduğunu söyledi.Plaid daha önce 2030'daki bir sonraki Galler Parlamentosu (Senedd) seçimlerinden önce bağımsızlık referandumu olasılığını reddetmişti.İskoçya Ulusal Partisi (SNP) lideri Swinney, Pazartesi sabahı Radio Wales Breakfast'te yaptığı açıklamada bunun "Birleşik Krallık için önemli ve dönüm noktası niteliğinde bir an" olduğunu ve işlerin "sonsuza dek değiştiğini" söyledi."İskoçya, Galler ve İrlanda halkının kendi kaderini tayin etme hakkı vardır. Kendi geleceklerine karar verme hakkına sahipler." "Bugünkü tartışmalarımızın özünde, içinde bulunduğumuz anın önemini kavramak yatıyor."Sinn Fein başkan yardımcısı O'Neill, İrlanda adasının dört bir yanındaki insanların çıkarlarının "Westminster'dakiler tarafından hiçbir zaman gözetilmediğini" söyledi."Ancak, bu adaların her yerinde değişim yaşanıyor ve anayasal değişiklik geldiğinde buna hazır olmalıyız" dedi."Bu adalarda ilk kez üç ulusalcı başbakanın seçilmesi, insanların Westminster'ın Kuzey [İrlanda], İskoçya veya Galler halkı için çalışmadığını gördüğünün açık bir göstergesidir."

Sinn Fein Başkanı Mary Lou McDonald, BBC Wales'e verdiği demeçte, Galler, İskoçya ve İrlanda'nın kendi kaderlerini tayin etme yolculuğunun farklı olduğunu belirterek, mevcut ortamı "tarih yazan zamanlar" olarak nitelendirdi."Elbette farklı ulusal hikayelerimiz var, ancak ortak çok önemli bir noktamız var ve o da İrlanda'nın geleceğine İrlanda halkının, İskoçya'nın geleceğine İskoçya halkının ve Galler'in geleceğine Galler halkının karar vermesi gerektiği konusundaki mutlak ısrarımızdır" dedi.Bu görüşmeler, İskoç bağımsızlığı meselesinin Avam Kamarası'nda yeniden gündeme gelmesinden birkaç gün sonra gerçekleşti.Çarşamba günü parlamentoda başbakana soruları içeren oturumda, kamuoyunda açık bir destek olması halinde İskoçya'da ikinci bir referandumun düzenlenebileceğini ima etti. Durumu Kuzey İrlanda'daki sınır oylaması koşullarına benzeten yetkili, Hayırlı Cuma Anlaşması'nın, "ülkede açık bir fikir birliği oluştuğunda, kamuoyu görüşü oylama çağrısının değerlendirilmesi gereken noktaya geldiğinde hükümetin Kuzey İrlanda'dan sorumlu bakanı tarafından oylamanın ele alınacağını" açıkça belirttiğini açıkladı."Bence İskoçya'da da durum tamamen aynı" diye ekledi.Swinney, tondaki bu belirgin yumuşamayı memnuniyetle karşıladı; Burnham ise İskoçya'da bir başka referandumun "kesinlikle söz konusu olmadığını" açıkladı. Eylül 2014'te yapılan İskoçya bağımsızlık referandumunda İskoç seçmenler %55'e karşı %45'lik bir farkla Birleşik Krallık'ın bir parçası olarak kalma yönünde oy kullandı.

Ancak Galler'deki dinamikler İskoçya'dakilerden farklı.Mayıs ayındaki Galler parlamentosu seçimlerinin ardından iktidara gelen ilk İşçi Partisi dışı başbakan AP Iorwerth, partisinin hükümetteki ilk döneminde Galler bağımsızlığı konusunda referandum yapılması için baskı yapmayı reddederek, konu hakkında "ulusal bir tartışma" başlatmak istediğini söyledi.Hükümeti, Galler'in bağımsızlığına yönelik gelecekteki planların "temellerini atmak" amacıyla ulusal bir komisyon kurmayı hedefliyor.Bu arada, Galli bakanlar, iç güvenlik ve gençlerin yargılanmasına yönelik konular da dahil olmak üzere Galler'e ek yetkilerin devredilmesini talep ediyorlar.Burnham bu fikre "açık" olduğunu söyledi. Kuzey İrlanda'da başbakan ve başbakan yardımcısının yetkileri ve sorumlulukları aynı ve Birleşik Krallık ile birliği savunan Demokratik Birlik Partisi'nden (DUP) Emma Little-Pengelly başbakan yardımcısı.Little-Pengelly, Başbakan O'Neill'in pazartesi günkü görüşmelere katılması nedeniyle onu eleştirdi.Birleşik Krallık hükümeti ise "Başbakan, Birleşik Krallık'ın dört ülkesinin tamamında değişim sağlamaya kararlıdır ve birliğe yürekten inanmaktadır" açıklaması yaptı.Görüşmelerde, özerk bölgelerin İngiliz hükümeti tarafından nasıl finanse edileceği konusunun ele alınması muhtemel.Gallerli bakanlar uzun zamandır Barnett fonlama formülünün Galler'i dezavantajlı duruma düşürdüğünü iddia ederek, bu formülün reforme edilmesi çağrısında bulunuyorlar.Ancak, İskoçya'nın bu formülden fayda sağladığı savunulmaktadır. Burnham başbakan olmadan önce değişim gerektiğini savunmuştu, ancak Galler'e yaptığı son ziyarette reform olasılığını küçümsedi.Yerel yönetim liderleri önümüzdeki ay Başbakan Burnham ile görüşecek. Hükümetin Kuzey İrlanda'dan sorumlu bakanı Chris Bryant toplantıyı eleştirdi ve "Plaid Cymru bugün Birleşik Krallık'ı parçalamaya yönelik çalışmalar hakkında görüşmek üzere toplanıyor" dedi.Galler Muhafazakar Partisi lideri Darren Millar "Başbakan bağımsızlık takıntısı yerine, Galler Ulusal Sağlık Sistemi'ni saran krize ve Galler okullarındaki düşen standartlara odaklanmalıdır" ifadesini kullandı.Yükselişte olan sağcı Reform Partisi'nin Galler merkezinden yapılan açıklamada, Galler ulusalcı partisinin İskoçya ve Kuzey İrlanda "ayrılıkçılarıyla görüşerek gerçek yüzünü gösteriyor" denildi.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .