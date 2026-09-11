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Abdullah Gül, Oxford’da küresel gelişmeleri ve Türkiye’nin rolünü değerlendirdi

Abdullah Gül, Oxford’da küresel gelişmeleri ve Türkiye’nin rolünü değerlendirdi
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11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Oxford Centre for Islamic Studies Mütevelli Heyeti toplantısı dolayısıyla Birleşik Krallık'ı ziyaret etti. Gül, Oxford'da araştırmacılarla gerçekleştirdiği ayrı bir toplantıda küresel gelişmeler ile Türkiye'nin rolünün yanı sıra Orta Doğu ve İran'la ilişkili konuların ele alındığını belirtti.

(ANKARA) - 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Oxford Centre for Islamic Studies Mütevelli Heyeti toplantısı dolayısıyla Birleşik Krallık'ı ziyaret etti. Gül, Oxford'da araştırmacılarla gerçekleştirdiği ayrı bir toplantıda küresel gelişmeler ile Türkiye'nin rolünün yanı sıra Orta Doğu ve İran'la ilişkili konuların ele alındığını belirtti.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Oxford İslam Çalışmaları Merkezi Yönetim Kurulu toplantısı vesilesiyle Birleşik Krallık'ı ziyaret ediyorum. Merkezin önemi ve etkisinin yıllar içinde artmaya devam ettiğini görmekten mutluyum. Ayrıca Oxford'daki araştırmacılarla ayrı bir toplantıya katılma zevkini de yaşadım. Balliol Koleji'nde Küresel Düzenler Programı tarafından düzenlenen bu etkinlikte, küresel eğilimleri ve Türkiye'nin bu alandaki rolünü, özellikle Orta Doğu ve İran bağlamında ele aldık."

Kaynak: ANKA
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