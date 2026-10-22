YÖK Başkanı Özvar, Going Global 2026 hazırlıklarını Büyükelçi Anderson ile görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

(ANKARA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Kasım 2026'da İstanbul'da düzenlenecek Going Global 2026 Konferansı'nın hazırlıklarını Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jennifer Anderson ile görüştü.

Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jennifer Anderson'u YÖK'te ağırladıklarını" bildirerek, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, kasım ayında İstanbul'da düzenleyeceğimiz Going Global 2026 Konferansı için yürütülen hazırlıkları ele aldık. Konferansın ilk kez Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olması, Türk yükseköğretiminin uluslararası görünürlüğü ve dünya akademi çevreleriyle ilişkilerinin güçlenmesi açısından ayrı bir önem taşıyor.

Farklı ülkelerden yükseköğretim temsilcilerini bir araya getirecek bu buluşmanın, ortak araştırma imkanlarının değerlendirilmesine ve üniversiteler arasında yeni iş birliklerinin kurulmasına katkı sağlamasını bekliyoruz. Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki yükseköğretim ilişkilerini daha da ileriye taşımak ve üniversitelerimiz arasındaki ortak çalışma alanlarını genişletmek de görüşmemizin önemli gündem başlıkları arasındaydı."

Kaynak: ANKA