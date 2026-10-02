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Ticaret Bakanı Bolat, İngiliz mevkidaşı Reynolds ile görüştü

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TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Birleşik Krallık İş, İnovasyon, Bilim ve Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds ile bir araya geldi.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Birleşik Krallık İş, İnovasyon, Bilim ve Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'deki temasları kapsamında Birleşik Krallık İş, İnovasyon, Bilim ve Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds ile görüştüğünü duyurdu. Bakan Bolat açıklamasında, "G20 Ticaret Bakanları Toplantısı marjında, Birleşik Krallık İş, İnovasyon, Bilim ve Ticaret Bakanı Sayın Jonathan Reynolds ile bir araya geldik. Görüşmemizde; ticaret ve yatırım ilişkilerimizin güçlendirilmesi, Serbest Ticaret Anlaşması'nın genişletilmesine yönelik müzakereler, yatırımların artırılması ve iş dünyalarımız arasındaki etkileşimin derinleştirilmesi konularını ele aldık. 2025 yılında 24 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimiz, ilişkilerimizin güçlü potansiyelini ortaya koymaktadır. Bu hafta beşinci turunu gerçekleştirdiğimiz STA müzakerelerinin tamamlanmasıyla ticaretimizi daha rekabetçi ve entegre bir yapıya kavuşturarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği 40 milyar dolarlık ortak ticaret hacmi hedefimize ulaşmayı amaçlıyoruz. Güvenilir ticaret ortağımız Birleşik Krallık ile karşılıklı ticaret ve yatırımları artıracak, iş insanlarımızın önünü açacak adımları birlikte atmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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