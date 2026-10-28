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Ticaret Bakanı Bolat, Birleşik Krallık Büyükelçisi ile Made in EU'yu görüştü

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Ticaret Bakanı Bolat, Birleşik Krallık Büyükelçisi ile Made in EU'yu görüştü
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jennifer Elizabeth Anderson ile Ticaret Bakanlığı'nda görüştü. Görüşmede 'Made in EU' düzenlemesinin ikili ticari ilişkiler ve tedarik zincirleri üzerindeki etkileri değerlendirildi.

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jennifer Elizabeth Anderson ile görüştüğünü belirterek, görüşmede "Made in EU" düzenlemesini ve düzenlemenin ikili ticari ilişkiler ile tedarik zincirleri üzerindeki etkilerini değerlendirdiklerini bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi olarak görevine başlayan Jennifer Elizabeth Anderson'ı, Ticaret Bakanlığı'nda ağırladığını bildirdi.

Bolat, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı – Ticaretin Yüzyılı Vizyonumuz doğrultusunda, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki stratejik ortaklığın ve ekonomik iş birliğinin daha da geliştirilmesine büyük önem veriyoruz. Köklü dostluk ilişkilerimiz üzerine inşa edilen ortaklığımızın, karşılıklı fayda temelinde önümüzdeki dönemde daha da derinleşeceğine inanıyoruz. Birleşik Krallık ile ikili ticaret hacmimiz 2025 yılında 24 milyar dolara ulaşırken, hizmet ticaretimiz yaklaşık 9 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. Karşılıklı yatırımlarımız da ekonomik ilişkilerimizin önemli bir boyutunu teşkil etmiştir.

Görüşmemizde; ikili ve uluslararası iş birliğinin yanı sıra 2026 yılında gerçekleştirilmesi öngörülen JETCO Toplantısı hazırlıklarını, Türk Eximbank ile UK Export Finance (UKEF) arasındaki iş birliği imkanlarını ve üçüncü ülkelerde ortak projeler geliştirilmesine yönelik fırsatları ele aldık. Ayrıca, 'Made in EU' düzenlemesini ve söz konusu düzenlemenin ticari ilişkilerimiz ile tedarik zincirlerimiz üzerindeki muhtemel etkilerini değerlendirdik. Önümüzdeki dönemde, Serbest Ticaret Anlaşmamızın hizmetler sektörünü de kapsayacak şekilde genişletilmesine yönelik müzakereler başta olmak üzere, ticaret ve yatırım ilişkilerimizi ileriye taşıyacak alanlarda iş birliğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz.

Sayın Büyükelçi Anderson'ın görev süresinin, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki stratejik ortaklığın daha da güçlenmesine ve ekonomik ilişkilerimizin yeni fırsatlarla derinleşmesine katkı sağlayacağına inanıyor; kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz."

Kaynak: ANKA
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