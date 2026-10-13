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Birleşik Krallık'ta 61 bin Bitcoin için kritik karar

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Birleşik Krallık'ta 61 bin Bitcoin için kritik karar
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Birleşik Krallık'ta el konulan 61 bin Bitcoin'i geri isteyen Çinli dolandırıcılık mağdurları, davanın önemli bir aşamasını kaybetti. Mahkeme, hak taleplerinde Çin hukukunun uygulanmasına karar verdi. Varlıkların kime ait olduğu ise henüz kesinleşmedi.

Londra'daki Yüksek Mahkeme Hâkimi Mark Turner, 12 Ekim tarihli kararında mağdurların İngiliz hukukuna veya iki ülkenin hukukunu birleştiren bir yaklaşıma dayanma talebini reddetti. Yaklaşık 5 milyar dolar değerindeki Bitcoinler üzerindeki mülkiyet iddiaları, Çin hukukuna göre değerlendirilecek.

Uyuşmazlık, Zhimin Qian'ın 2014-2017 arasında Çin'de yürüttüğü yatırım dolandırıcılığından kaynaklanıyor. Yatırımcılardan toplanan paranın bir bölümü Bitcoin'e çevrildi. Birleşik Krallık polisi, kara para aklama soruşturması sırasında bu varlıklara erişim sağlayan cihazlara ve anahtarlara el koydu.

MAĞDURLAR BİTCOİNLER ÜZERİNDE HAK ARIYOR

Davada yalnızca yatırımcıların kaybettiği paranın geri ödenmesi tartışılmıyor. Mağdurlar, el konulan Bitcoinlerin kendilerine ait olduğunu kabul ettirmeye çalışıyor. Bu talep, Bitcoin'in yıllar içinde değer kazanması nedeniyle başlangıçtaki yatırım tutarından daha büyük bir varlık üzerinde hak iddiası anlamına geliyor.

İngiliz hukukunun uygulanmasını isteyen başvuru sahipleri, dolandırıcılıkla alınan paraların izinin Bitcoinlere kadar sürülebileceğini savundu. Mahkeme ise paranın nerede ve hangi hukuki ilişkiler içinde el değiştirdiğine odaklandı.

Turner, yatırımcıların paralarını Çin'de verdiğini, aldatıcı beyanların ve sözleşmelerin de burada ortaya çıktığını belirtti. Bitcoinlerin daha sonra Birleşik Krallık'a taşınmasının, önceki işlemlere geriye dönük olarak İngiliz hukuku uygulanmasını sağlamayacağı sonucuna vardı.

BİTCOİNLERİN KİME KALACAĞI HENÜZ BELİRLENMEDİ

Karar, mağdurların bütün taleplerinin reddedildiği veya Bitcoinlerin kesin olarak Birleşik Krallık devletine kalacağı anlamına gelmiyor. Mahkemenin bu aşamada çözdüğü konu, ileri sürülen mülkiyet haklarının hangi ülkenin hukukuna göre inceleneceğiyle sınırlı bulunuyor.

Çin hukukunun uygulanması, davanın Çin'e taşınmasını da gerektirmiyor. Yargılama Londra'da devam ederken mağdurların varlıklar üzerindeki hakları bu hukuka göre değerlendirilecek. Birleşik Krallık'ın suç gelirlerinin geri alınmasına ilişkin usul kuralları da süreçte uygulanmayı sürdürecek.

Mahkeme, yalnızca dolandırıcılardan alacaklı olmanın Bitcoinler üzerinde mülkiyet hakkı kurmaya yetmeyeceğini vurguladı. Sonraki aşamada Çin hukukunun içeriği ve mağdurların bu hukuk çerçevesinde hangi haklara sahip olduğu incelenecek.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
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