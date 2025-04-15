Bilmeceler ve cevapları 2025! En zor ve en komik çocuk bilmeceleri ve bilmece cevapları!
Bilmeceler, zekayı geliştiren ve eğlence sağlayan bir oyun türüdür. Bir şeyin adını anmadan, niteliklerini üstü kapalı bir şekilde anlatarak dinleyen veya okuyanın ne olduğunu bulmasını sağlar. İşte, zor, kolay, komik, ilginç ve eğlenceli bilmeceler ve cevapları. 2025 yılında en zor ve en komik çocuk bilmeceleri ve cevaplarına bir göz atın. İşte en güzel bilmeceler ve cevapları 2025!
Kolay başlarlar ve bazıları çocuklar için mükemmel bilmecelerdir. Ancak diğerleri zordur ve matematik uzmanı olmanızı gerektirebilir. Birçoğu harfler ve kelimeler üzerine oyunlardır, bu yüzden eğer engelsizseniz devam edin. Devam etmenizi sağlamak için bazı komik bilmeceler bile attık. Şimdi, sonuna doğru giderseniz, gerisini deneyebilirsiniz, ancak dikkatli olun: Zor bilmeceler sizi teste sokacak!
BİLMECE NEDİR?
Bilmece, bir şeyin adını anmadan niteliklerini üstü kapalı söyleyerek o şeyin ne olduğunu bulmayı dinleyene veya okuyana bırakan oyun, muamma. Bilmecelerde sorular; betimsel bir düzey içinde abartılarak, kavram tersine çevrilerek ve değiştirilerek oluşturulur. İfade bir "soru cümlesi" olmak zorunda değildir. Bilmeceler birkaç kelimeden oluşan bir tümce halinde olabildiği gibi beyitler veya kıtalar halinde de olabilir. Pek çok bilmece tekerleme hâlindedir.
KOLAY BİLMECELER
1. Bilmece: Kullanmadan önce neyin kırılması gerekiyor?
Cevap : Bir yumurta
2. Bilmece: Gençken uzunum ve yaşlandığımda kısayım. Ben neyim?
Cevap : Bir mum
3. Bilmece: Yılın hangi ayında 28 gün var?
Cevap : Hepsi
4. Bilmece: Deliklerle dolu ama yine de su tutan nedir?
Cevap : Bir sünger
5. Bilmece : Hangi soruya asla evet yanıtı veremezsiniz?
Cevap : Henüz uyumadın mı?
6. Bilmece: Her zaman önünüzde duran ama görülemeyen nedir?
Cevap : Gelecek
7. Bilmece : Her şeyin sarı olduğu tek katlı bir ev var. Sarı duvarlar, sarı kapılar, sarı mobilyalar. Merdivenler ne renk?
Cevap : Hiç - tek katlı bir ev.
8. Bilmece. Asla kaldırmasanız veya dokunmasanız bile neyi kırabilirsiniz?
Cevap : Bir söz
9. Bilmece : Yukarı çıkan ama asla inmeyen nedir?
Cevap : Yaşınız
10. Bilmece : Yağmurda şemsiye ya da şapka olmadan dışarıda olan bir adamın kafasında tek bir saç bile ıslak değildi. Neden?
Cevap : Keldi.
11. Bilmece : Kururken ne ıslanır?
Cevap : Bir havlu
12. Bilmece: Birine verdikten sonra ne saklayabilirsiniz?
Cevap : Sözünüz
13. Bilmece: Her gün tıraş oluyorum ama sakalım aynı kalıyor. Ben neyim?
Cevap : Bir berber
14. Bilmece: İnsanlarla dolu bir tekne görüyorsunuz, ancak gemide tek bir kişi yok. Bu nasıl mümkün olabilir?
Cevap: Teknedeki bütün insanlar evlidir.
15. Bilmece : İçinde kibrit, gaz lambası, mum ve şömine bulunan bir odaya girersiniz. Önce neyi yakarsınız?
Cevap : Maç
16. Bilmece: Bir adam 25. yaş gününde yaşlılıktan ölür . Bu nasıl mümkün olabilir?
Cevap : 29 Şubat'ta doğdu.
17. Bilmece: Dallarım var ama meyvem, gövdemim veya yapraklarım yok. Ben neyim?
Cevap : Bir banka
18. Bilmece : Konuşamayan ama kendisiyle konuşulduğunda cevap verecek olan nedir?
Cevap : Bir yankı
19. Bilmece: Ne kadar çok varsa, o kadar az görürsünüz. Nedir?
Cevap : Karanlık
20. Bilmece: David'in ebeveynlerinin üç oğlu var: Snap, Crackle ve üçüncü oğlunun adı nedir?
Cevap : David
21. Bilmece: Seni her zaman takip ediyorum ve her hareketini kopyalıyorum ama bana dokunamaz veya beni yakalayamazsın. Ben neyim?
Cevap : Senin gölgen
22. Bilmece: Birçok anahtarı olan, ancak tek bir kilidi açamayan nedir?
Cevap : Bir piyano
23. Bilmece: Sol elinde ne tutabilirsin ama sağında değil?
Cevap : Sağ dirseğiniz
24. Bilmece: Temiz olduğunda siyah, kirliyken beyaz olan nedir?
Cevap : Bir kara tahta
25. Bilmece: Daha fazlası alındığında ne büyür?
Cevap : Bir delik
26. Bilmece: Tüy kadar hafifim, ancak en güçlü kişi beni beş dakika tutamaz. Ben neyim?
Cevap : Nefesin
27. Bilmece: Çorap, eşarp ve eldivenlerde bulunuyorum; ve genellikle oyunbaz yavru kedilerin pençelerinde. Ben neyim?
Cevap : İplik
28. Bilmece: Bugün dünden önce nerede geliyor?
Cevap : Sözlük
29. Bilmece: Hangi icat tam bir duvardan bakmanıza izin verir?
Cevap : Bir pencere
30. Bilmece: Eğer bana sahipseniz, paylaşmak istersiniz; eğer beni paylaşırsan, beni tutmadın Ben neyim?
Cevap : Bir sır
31. Bilmece : Bir tencereye ne koyulamaz?
Cevap : Kapak
32. Bilmece: Aşağı yukarı giden ama hareket etmeyen şey nedir?
Cevap : Bir merdiven
33. Bilmece: Bir yarışta koşuyorsanız ve kişiyi ikinci sırada geçerseniz, neredesiniz?
Cevap : İkincilik
34. Bilmece: Size ait, ancak diğer insanlar onu sizden daha fazla kullanıyor. Nedir?
Cevap : Adınız
Komik Bilmeceler
35. Bilmece: Pek çok gözü olan ama göremeyen nedir?
Cevap : Bir patates
36. Bilmece: Tek gözü olan ama göremeyen nedir?
Cevap : Bir iğne
37. Bilmece: Birçok iğnesi olan ama dikmeyen nedir?
Cevap : Bir Noel ağacı
38. Bilmece: Elleri olan ama alkışlayamayan nedir?
Cevap : Bir saat
39. Bilmece: Bacakları olan ama yürümeyen nedir?
Cevap : Bir masa
40. Bilmece: Bir başı, bir ayağı ve dört bacağı olan nedir?
Cevap : Bir yatak
41. Bilmece : Ne yakalayabilirsin ama fırlatamazsın?
Cevap : Soğuk
42. Bilmece: Ne tür bir grup asla müzik çalmaz?
Cevap : Bir lastik bant
43. Bilmece: Pek çok dişi olan ama ısırmayan nedir?
Cevap : Bir tarak
44. Bilmece : Masada kesilen ama asla yenmeyen nedir?
Cevap : Bir deste kart
45. Bilmece : Kelimeleri olan ama asla konuşmayan nedir?
Cevap : Bir kitap
46. Bilmece: Arka bahçenin her yerinde dolaşan ama asla hareket etmeyen nedir?
Cevap : Bir çit
47. Bilmece: Dünyayı köşesinden ayrılmadan dolaşan ne olabilir?
Cevap : Bir pul
48. Bilmece: Başparmağı ve dört parmağı olan ama el olmayan nedir?
Cevap : Bir eldiven
49. Bilmece : Başı ve kuyruğu olan ama vücudu olmayan nedir?
Cevap : Bir madeni para
50. Bilmece: Bir duvar diğer duvarla nerede birleşir ?
Cevap : Köşede
51. Bilmece: Hangi binada en çok hikaye var?
Cevap: Kütüphane
52. Bilmece : Kokusundan daha güzel tadı nedir?
Cevap: Diliniz
53. Bilmece : 13 kalbi olan ama başka organı olmayan nedir?
Cevap: Bir deste kart
54. Bilmece : Kırları duyamayan kulaklarıyla takip ediyor. Nedir?
Cevap: Mısır
55. Bilmece : Ne tür bir ceket ıslak olarak en iyi şekilde giyilir?
Cevap : Bir kat boya
56. Bilmece : Üstte alt olan nedir?
Cevap : Bacakların
57. Bilmece : Dört tekerleği ve sinek nedir?
Cevap : Bir çöp kamyonu
Matematik Bilmeceleri
58. Bilmece : Ben tek bir sayıyım. Bir mektubu alın ve ben ödeşirim. Ben kaç numarayım?
Cevap : Yedi
59. Bilmece : Eğer ikinin şirketi ve üçü kalabalıksa, dört ve beş nedir?
Cevap :Dokuz
60. Bilmece : Hiçbiri sıfır olmayan hangi üç sayı, toplansa da çarpılsa da aynı sonucu verir?
Cevap : Bir, iki ve üç
61. Bilmece : Meryem'in dört kızı ve her kızının bir erkek kardeşi var. Mary'nin kaç çocuğu var?
Cevap :Beş - her kızın aynı erkek kardeşi var.
62. Bilmece : Hangisi daha ağır: bir ton tuğla mı yoksa bir ton tüy mü?
Cevap : Hiçbiri - ikisi de ton ağırlığındadır.
63. Bilmece: Üç doktor Bill'in kardeşleri olduğunu söyledi. Bill, erkek kardeşi olmadığını söylüyor. Bill'in gerçekte kaç erkek kardeşi var?
Cevap : Yok. Üç kız kardeşi var.
64. Bilmece : Arabada iki baba ve iki oğul var, ancak arabada sadece üç kişi var. Nasıl?
Cevap: Onlar büyükbaba, baba ve oğul.
65. Bilmece : Dünden önceki gün 21 yaşındaydım ve gelecek yıl 24 olacağım. Doğum günüm ne zaman?
Cevap : 31 Aralık; bugün 1 Ocak.
66. Bilmece : Küçük bir kız markete gider ve bir düzine yumurta alır. Eve giderken üçü dışında hepsi ara. Kırılmamış kaç yumurta kaldı?
Cevap : Üç
67. Bilmece : Bir adam kızlarını şöyle anlatıyor : "Hepsi sarışın ama ikisi; ikisi hariç hepsi esmer; ve ikisi hariç hepsi kızıl saçlı. " Kaç kızı var?
Cevap : Üç: Sarışın, esmer ve kızıl saçlı
68. Bilmece : Üç elma varsa ve ikisini alırsanız, kaç tane elmanız var?
Cevap : İki elman var.
69. Bilmece : Bir kızın kız kardeşi kadar erkek kardeşi vardır, ancak her erkek kardeşin kız kardeşin yarısı kadar erkek kardeşi vardır. Ailede kaç erkek ve kız kardeş var?
Cevap : Dört kız kardeş ve üç erkek kardeş
Kelime Bilmeceleri
70. Bilmece: İki harf eklediğinizde hangi beş harfli kelime kısalır?
Cevap : Kısa
71. Bilmece: "e" ile başlayan ve sadece bir harf içeren şey nedir?
Cevap : Bir zarf
72. Bilmece: Bildiğim bir kelime, içerdiği altı harf, bir harf ve 12 kalıntı. Nedir?
Cevap : Düzinelerce
73. Bilmece : Toronto'nun ortasında ne bulursunuz?
Cevap: "o" harfi
74. Bilmece : Beni Haziran'da bir kez, Kasım'da iki kez ve Mayıs'ta görmüyorsunuz. Ben neyim?
Cevap: "e" harfi
75. Bilmece : Bir köşede iki, bir odada bir, bir evde sıfır ve bir barınakta bir. Nedir?
Cevap : "r" harfi
76. Bilmece : Ben her şeyin başlangıcıyım, her yerin sonuyum. Ben sonsuzluğun başlangıcıyım, zamanın ve uzayın sonuyum. Ben neyim?
Cevap : Ayrıca "e" harfi
77. Bilmece : Hangi 4 harfli kelime ileri, geri veya baş aşağı yazılabilir ve yine de soldan sağa okunabilir?
Cevap : NOON
78. Bilmece: İleriye doğru ağırım, ama geriye doğru değilim. Ben neyim?
Cevap : "değil" kelimesi
79. Bilmece: 3/7 tavuk, 2/3 kedi ve 2/4 keçi nedir?
Cevap : Chicago
80. Bilmece: Ben üç harften oluşan bir kelimeyim; iki ekleyin ve daha az olacaktır. Ben hangi kelimeyim?
Cevap : Birkaç
81. Bilmece: İki harf kaldırıldığında beş harften biri kalan kelime nedir?
Cevap : Taş
82. Bilmece : Her şeyin sonu nedir?
Cevap : "n" harfi
83. Bilmece : Beş harfinden dördünü çıkarırsanız hangi kelime aynı telaffuz edilir?
Cevap : Sıra
84. Bilmece : Ben "i" harfiyle başlayan bir kelimeyim. Bana "a" harfini eklerseniz, farklı bir anlamı olan yeni bir kelime olurum ama kulağa tamamen aynı geliyor. Ben hangi kelimeyim?
Cevap : Isle ("koridor" yapmak için "a" ekleyin)
85. Bilmece: İngilizcede hangi kelime şu anlama gelir: İlk iki harf bir erkeği, ilk üç harf bir kadını, ilk dört harf bir harikayı, tüm dünya ise büyük bir kadını ifade eder. Kelime nedir?
Cevap : Kahraman
Gerçekten Zor Bilmeceler
86. Bilmece : Adını söylemek onu kıracak kadar kırılgan olan nedir?
Cevap : Sessizlik.
87. Bilmece : Ne koşabilir ama asla yürümez, ağzı vardır ama hiç konuşmaz, başı vardır ama ağlamaz, yatağı vardır ama hiç uyumaz?
Cevap : Bir nehir
88. Bilmece : Nehirlerden bahsetmişken, bir adam köpeğini nehrin karşı tarafından çağırır. Köpek nehri ıslanmadan, köprü veya tekne kullanmadan geçer. Nasıl?
Cevap : Nehir donmuştu.
89. Bilmece : Bir odayı ne doldurabilir ama yer kaplamaz?
Cevap : Işık
90. Bilmece: Eğer beni düşürürsen, eminim kırılırım, ama bana bir gülümseme verirsen her zaman ona gülümserim. Ben neyim?
Cevap : Bir ayna
91. Bilmece : Ne kadar çok alırsanız, o kadar çok geride kalırsınız. Onlar neler?
Cevap : Ayak sesleri
92. Bilmece : Bir kez dönüyorum, dışarı olan içeri girmeyecek. Tekrar dönüyorum, içeride olan dışarı çıkmayacak. Ben neyim?
Cevap : Bir anahtar
93. Bilmece : İnsanlar beni yaratır , kurtarır, değiştirir, büyütür. Ben neyim?
Cevap: Para
94. Bilmece : Hangi kırılmalar olur, yine de asla düşmez ve ne düşüp kırılmaz?
Cevap : Gündüz ve gece
95. Bilmece : Şehirler ve tarlalardan geçen ama asla hareket etmeyen nedir?
Cevap : Bir yol
96. Bilmece : Ben her zaman açım ve beslenmezsem öleceğim, ama dokunduğum her şey yakında kırmızıya dönecek. Ben neyim?
Cevap : Ateş
97. Bilmece : Onu yapan kişinin ona ihtiyacı yoktur; onu satın alan kişinin hiçbir faydası yoktur. Onu kullanan kişi onu ne görebilir ne de hissedebilir. Nedir?
Cevap : Bir tabut
98. Bilmece : Bir adam müzedeki bir resme bakar ve "Kardeşim yok ama o adamın babası babamın oğludur" der. Resimde kim var?
Cevap : Adamın oğlu
99. Bilmece : Sivri dişlerle oturup bekliyorum; delici kuvvetle kaderi kırarım; kurbanları kapmak, kudreti ilan etmek; tek bir ısırık ile fiziksel olarak birleştirme. Ben neyim?
Cevap : Zımba
100. Bilmece : Suyu olmayan göllerim, taşsız dağlar ve binasız şehirlerim var. Ben neyim?
Cevap : Bir harita
101. Bilmece : İnsan hayattan çok neyi sever, ölümden veya ölümlü çekişmeden daha çok nefret eder; erkeklerin arzularını tatmin eden; fakirler var, zenginler istiyor; cimri harcıyor, savurganlık kurtarıyor ve tüm insanlar mezarlarına taşıyor mu?
ZOR BİLMECELER
Yerde turuncu çivi
Cevap : Havuç
Dağların arasında baktı bize, gece oldu gitti eve.
Cevap : Güneş
Yarım kaşık, duvara yapışık.
Cevap : Kulak
3 tane E kelimesi ile başlayan meyveler vardır. / İlk ikisi yenir biri yenmez.
Cevap : Elma , Erik , EVLAT
Ağzı var odun yutar,bacası var duman tüter.
Cevap : Soba
Bir kukla diğer bir kuklaya ne demiş?
Cevap : Senide mi ele geçirdiler
İki camlı pencere / Bakıp durur her yere.
Cevap : Gözlük
Daldan dala atlarım, kuyruğumdan sarkarım.
Cevap : Maymun
Dağdan gelir arık arık, ayağın da demir çarık.
Cevap : At
O odanın içinde, oda onun içinde.
Cevap : Ayna
Deniz üstünde, yufka açar.
Cevap : Dalga
Hangi saatte çay içilmez?
Cevap : Duvar saatinde
Ağzı var dili yok, nefesi var canı yok, derisi var kanı yok.
Cevap : Balon
İki yuvarlak biri büyük biri küçük onlar olmasa bize dünya kapkara.
Cevap : Göz ve Göz bebeği
En çok kardeşi olan meyve hangi meyvedir?
Cevap : Üzüm
Bir sapı var, yüz topu var.
Cevap : Üzüm
Bilgi verir herkese, En güzel dosttur bize.
Cevap : Kitap
Benim bir hayvanım var kuyruğundan uzun burnu var.
Cevap : Fil
Dal üstünde kilitli sandık.
Cevap : Ceviz
Varma sakın yanına, on parmağın bal olur. / Tutar isen yavaş tut, İki elin kan olur.
Cevap : Karadut
Pazardan aldım bir tane / Eve geldim bin tane.
Cevap : Nar
Çam ağacını oyarlar / İçine nağme koyarlar / Ağlama tintonum ağlama / Şimdi kulağını burarlar.
Cevap : Bağlama
Altı deri, üstü deri, içinde bir avuç darı.
Cevap : İncir
Hanım içerde, saçı dışarıda.
Cevap : Mısır
İki çubuk, bir makas, hokkabaz mı hokkabaz.
Cevap : Leylek
Gökte gördüm köprü, rengi yedi türlü.
Cevap : Gökkuşağı
Yarım kaşık duvara yapışık.
Cevap : Kulak
Ne kanı var ne canı, beş tanedir parmağı.
Cevap : Eldiven
Kağıt kaleme ne demiş?
Cevap : Üstümde çok dolaşma gıdıklanıyorum
Boş tüp dolu tüpe doğru gidiyormuş ne demiş?
Cevap : Gaza geliyorum
Dereler tepeler, şık şık küpeler.
Cevap : Kiraz
İçeceklerin atası kimdir?
Cevap : Limonata
Anneler hangi okula gider?
Cevap : Anaokulu
Gökte durur paslanmaz, suya düşer ıslanmaz.
Cevap : Güneş
Bir küçük fıçıcık, içi dolu turşucuk.
Cevap : Limon
Yer altında sakallı dede.
Cevap : Pırasa
Alçacık boyu var, mor kadifeden donu var.
Cevap : Patlıcan
Arabadan atladı, pantolonu patladı.
Cevap : Karpuz
Çocukların yuvası, bilgi doludur orası.
Cevap : Okul
Kümeslerin efesi, her sabah çınlar sesi, uyandırır herkesi.
Cevap : Horoz
Dal üstünde al yanak. İnanmazsan ye de bak.
Cevap : Elma
Sarı mendil mavi denize düşerse ne olur?
Cevap : Islanır
Daldan dala kırmızı pala.
Cevap : Sincap
Arşın ayaklı burma bıyıklı.
Cevap : Tavşan
Elemeden yoğurur, gün aşırı doğurur.
Cevap : Tavuk
Ay varken uçar, gün varken kaçar.
Cevap : Yarasa
Altından su içerim, üstünde çayır biçerim.
Cevap : Koyun
Yeraltında yağlı kayış.
Cevap : Yılan
Kanadı var, kuş değil. Boynuzu var, koç değil.
Cevap : Kelebek
Çiçek onun, dal onun yediğimiz bal onun iğnesi var batırır kanadı var götürür.
Cevap : Arı
Yemel yemiş göbekli, düdüklüsü var afilli.
Cevap : Tencere
Gelişi aslan gibi, duruşu kaplan gibi, yayılır hasır gibi, sürünür esir gibi.
Cevap : Kedi
Karşıdan baktım hiç yok yanına vardım pek çok.
Cevap : Karınca
Karşıdan gördüm bir taş yanına vardım dört ayak bir baş.
Cevap : Kaplumbağa
Evi sırtında, ayağı karnında. İzi yıldız, gözleri boynuz.
Cevap : Salyangoz
Ala bakar mora bakar. Oturmuş bakla satar. Baklanın okkası kaça dedim. Çıldır çıldır yüzüme bakar
Cevap : Kurbağa
Bir acayip nesne gördüm. Alem bilir ismini. Başını sürter kendine öldürür cismini
Cevap : Kibrit
Bir bağım var uzundur uzun
Cevap : Sene
Senede verir otuz okka üzüm
Cevap : Ramazan
Beyazını yirsen haramdır
Cevap : Oruç
Siyahını yirsen helaldir
Cevap : Ramazan gecesi
Bir çuval cevizim var, sayarım sayarım tükenmez
Cevap : Yıldız
Ağız içinde dil, arifsen bil
Cevap : Kaval
Dağda idim bağ idim. Başı tuğlu bey idim. Eve geldim evlendim.Bilimecek bağlandım.
Cevap : Süpürge
Dağdan gelir dat gibi. Kolları var bıdak gibi. Eğilir bir su içer. Beğirir oğlak gibi.
Cevap : Kağnı
El eker dil biçer
Cevap : Yazı
Gölgesiz dağlar aşar.
Cevap : Ses
Hak Teala hoş yaratmış. Bir yeşil dal üstüne. Kenarı zil varak. Ortası altın varak.
Cevap : Gül
Tırnağından övür alır. Burnundan boğazlanır.
Cevap : Buğday
İki kardeş bir arada büyümüş. Üstü yanmış başı yanmış. Dövülenler onlar imiş. Almış kendini deryaya atmış. Meğer aslı su imiş.
Cevap : Kahve
Kırmızı amma elma değil. Kat kat amma gözleme değil.
Cevap : Soğan
Yılar vurdum sıpaya. Kalktı çıktı tepeye
Cevap : İğne iplik
Yer altında yuvası var, fırça gibi dikeni var.
Cevap : Kirpi
Alçacık dallı yemesi ballı.
Cevap : Çilek
Tavan üstü takır takır zannedersin halı dokur.
Cevap : Fare
Üstü mermer altı mermer, içinde gelin oynar.
Cevap : Dil
Yük üstünde yarım çörek
Cevap : Ay
Bir kuyum var, iki türlü suyum var
Cevap : Yumurta
Aldır abası, yeşildir cübbesi
Cevap : Kiraz
Gökte açık pencere, kalaylı bir tencere
Cevap : Ay
Altı göl, üstü gül
Cevap : Gaz lambası
Derin kuyu, gümbür suyu. Alan alır, içen ölür
Cevap : Tüfek
Çıt demeden çalıya düşer.
Cevap: Güneş
İki direkli, bin kiremitli
Cevap : Tavuk
Bir küçücük mil taşı, dolanır dağı taşı
Cevap : Göz
Bilmece bildirmece, el üstünden kaydırmaca
Cevap : Sabun
Bir oğlum var, kat kat göyneği var
Cevap : Soğan
Dalda durur, elde durmaz.
Cevap : Kuş
Yer altında sakallı kök
Cevap : Pırasa
Dolu tüp boş tüpe ne demiş?
Cevap : Boş boş dolaşma demiş
Bir kızım var, kat kat çeyizi var.
Cevap : Lahana
Dışı var, içi yok; Tekme yer, suçu yok.
Cevap : Top
Sarımsak aşçıyı neden sevmez?
Cevap : Kendisini dövdüğü için.
Het didim.Met didim.Git şuraya.Yat didim
Cevap : Süpürge
Uzaktan baktım aktaş gibi. Yanına vardım sütlaç gibi.
Cevap : Mantar
Sarıdır safran gibi, okunur Kur'an gibi. Ya bunu bileceksin, ya bu gece öleceksin.
Cevap : Altın
Hangi kalemle yazı yazılmaz?
Cevap : Kontrol Kalemiyle
İnim inim inler, cümle alem dinler.
Cevap : Davul
Kat kat katmer değil, yenir ama meyve değil.
Cevap : Soğan
Adam telefon faturasını yatıramamış. Sonucunda ne olmuş?
Cevap : Telefon faturası uykusuz kalmış
Yogacıların en sevdiği yemek nedir?
Cevap : Omlet
Askere giden kekliğe ne denir?
Cevap : Erkeklik
Giresun'dan çıkarken sınırda ne yazar?
Cevap : Çıkasun
Kuyruğu var, at değil. Kanadı var, kuş değil.
Cevap : Balık
Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane.
Cevap : Nar
Kat kat çiçek, yemeği yenecek.
Cevap : Karnabahar
Akşam baktım çok idi, Sabah baktım yok idi.
Cevap : Yıldız
Marketten aldım siyah, eve geldik kırmızı.
Cevap : Çay
Gökte gördüm bir köprü, rengi var yedi türlü.
Cevap : Gökkuşağı
Evi var, adresi yok, evinde eşyası yok.
Cevap : Kaplumbağa
Kaç ayda 28 gün vardır?
Cevap : Tüm aylar. 12 ayda da en az 28 gün bulunmaktadır.
Babasının karısını ve dayısının kız kardeşini arayan bir çocuk kimi aramış?
Cevap : Annesini
Saçım yok, tadım çok.
Cevap : Kabak
Dört ayağı var ama yürüyemez.
Cevap : Masa
Sıcağa koyma kurur, suya koyma köpürür.
Cevap : Sabun
Küçük kare kutu, içi insan dolu.
Cevap : Televizyon
EN ZOR BİLMECELER VE CEVAPLARI
İçi dolu pamuk. Arkanı yaslan, onu doldurduk.
- Yastık
Ay varken uçar, gün varken kaçar.
- Yarasa
Uzaktan baktım kara taş, yakından baktım dört ayak bir baş
- Kaplumbağa
Çöpe atılan erik ne olur?
- Teleferik
Hiç ağırlığım yok ama tüm gemileri batırabilirim. Peki, ben neyim?
- Delik
Dağ kadar büyük, yaprak kadar hafif
- Bulut
Sadece benim ama başkasında da var
- İsim
Elsiz ayaksız kapı açar
- Rüzgar
Ortası ateş üstü taş, içinde milyonla baş
- Dünya
Ev üstünde yarım çörek
-Ay
Altı tahta üstü tahta, içinde kanlı softa
-Kaplumbağa
Tavan üstünde takır tukur, zannedersin halı dokur
-Fare
Ufacık kuşlar camiyi taşlar, kendi yemez ele bağışlar
-Arı
Dağdan gelir sekerek, kuru üzün dökerek
-Keçi
Atlayarak yürür, patlayarak ölür
-Pire
Alçacık dallı yemesi ballı
-Çilek
Ben ne idim ne idim, samur kürklü bey idim
Felek beni şaşırttı, kızgın külde pişirtti
-Kestane
Bilmece bildirmece, resim yapar gündüz gece
-Ayna
Kara deve çöküp oturur, zülfünü döküp oturur
-Çadır
Ayağı yok gezer durur, ne verirsen yer oturur
-Cep
Abdest alır namaz kılmaz, cemaatten geri kalmaz
-Cenaze
Üstü mermer altı mermer, içinde gelin oynar
-Dil
Allah yapar kapısını, demir açar kapısını
-Karpuz
Çıt demeden ağaca çıkar
-Karınca
Altı ayaklı fil, ortasında dil
Akıllı isen bil, ahmak isen sor
-El terazisi
Ben giderim o gider, arkama para döker
-Baston
Köylüler yere atar, şehirliler cebinde saklar
-Sümük
Ağzı var, konuşamaz. Yatağı var, hiç uyumaz
- Akarsu
Efe'nin selamı var. Hangi Efe?
- Künefe
Yer altındadır evi, yersen bitmez lezzeti.
- Pancar
Rafta kabak, suda zambak. Al yanak, biraz dudak. Ben öpeyim, sen bak!
- Şeftali
Kara tavuk dalda yatar, dal kırılır yerde yatar.
- Zeytin
Küçük küçük dişleri var, ne de büyük işleri var.
- Tarak
Beğirir oğlak gibi.
-KAĞNI
El eker dil biçer
-YAZI
Çıt demeden çalıya düşer
-GÜNEŞ
İki direkli, bin kiremitli
-TAVUK
Bir küçücük mil taşı, dolanır dağı taşı
-GÖZ
Bilmece bildirmece, el üstünden kaydırmaca
-SABUN
Düzen geldi dizildik
-DİŞ
Bir oğlum var, kat kat göyneği var
-SOĞAN
Gölgesiz dağlar aşar.
-SES
Kalktı çıktı tepeye
-İĞNE İPLİK
Yük üstünde yarım çörek
-AY
Bir kuyum var, iki türlü suyum var
-YUMURTA
Aldır abası, yeşildir cübbesi
-KİRAZ
Gökte açık pencere, kalaylı bir tencere
-AY
Altı göl, üstü gül
-GAZ LAMBASI
Akşam baktım çok idi sabah baktım yok idi.
-Yıldızlar
Akşam kapanır sabah açılır.
-Perde
Alaca bulaca çıkar gider ağaca.
-Fasulye
Alaca mezar dünyayı gezer.
-Göz
Dağa varır yazılır eve gelir büzülür
-Urgan
Dağdan attım kırılmadı bir yumruğa dayanmadı.
-Soğan
Dağdan gelir taştan gelir eyerlemiş aslan gelir.
-Sel
Dal ucunda ince boncuk.
-Kiraz
Dalda durur elde durmaz.
-Kuş
Dam üstünde takır tukur sandım kızlar kilim dokur.
-Yağmur
Dışı var içi yok dayak yer suçu yok.
-Top
Eti haram sütü helal.
-Arı
Gece yazılır gündüz büzülür.
-Yorgan
Altı göl gibi üstü gül gibi.
-Gaz Lambası
Atlayarak yürür patlayarak ölür
-Pire
Ben giderim o gider para kadar iz eder.
-Baston
Benim iki kızım var biri oturur biri kalkar.
-Terazi
Bir vururum bin dökülür.
-Elek
Gökte açık pencere kalaylı bir tencere.
-Ay
İçi kütük dışı katık.
-Zeytin
İki kardeş birbirini kovalar.
-Ayak
Kapıları açar kapatmadan kaçar.
-Rüzgar
Kulağını büktükçe ağzı sulanır.
-Musluk
Kuyu, kuyunun içinde suyu, suyun içinde yılan, yılanın dilinde mercan.
-Gaz Lambası
Mini mini kuşlar her yeri taşlar.
-Dolu
Parmağı var canı yok damarı var kanı yok.
-Eldiven
Sabah sabah elimi öper.
-Havlu
Sesi var canı yok konuşur ağzı yok.
-Radyo
Uzaktan baktım bir taş yanına gittim dört ayak bir baş.
-Kaplumbağa
Üstü çayır biçilir altı çeşme içilir.
-Koyun
Üstü çimen biçilir altı çeşme içilir.
-Koyun
Yazın giyinir kışın soyunur.
-Ağaç
Yer altında gezer yedi gelinden güzel.
-Saban
Yer altında kırmızı kazık.
-Havuç
Yer altında püsküllü derviş.
-Pırasa
Yerde durur elde durmaz.
-Sabun
Yol üstünde ağzı kara.
-Fırın
Yol üstünde kilitli sandık.
-Mezar
Zenginin elinde fukaranın dilinde.
-Para
ÇOCUK BİLMECELERİ VE CEVAPLARI
-Gökte açık pencere, Kalaylı bir tencere. (Ay)
-Bağlarım yürür, Çözerim durur. (Ayakkabı)
-Tay tay gider, üstüne de yeller eser. Ayağı takılırsa, seni yerlerde sürükler. (At)
-Kırlarda dolaşır evini sırtında taşır. (Kaplumbağa)
-Gece gezer, feneri yok; yazı yazar kalemi yok. (Sümüklü böcek)
-Bir küçücük fıçıcık, içi dolu turşucuk.(Limon )
-Aşağıya inerken kıkır kıkır güler, Yukarıya çıkarken şıpır şıpır göz yaşı döker. (Kuyu kovası)
-Havada salkım üzüm, gece odur benim gözüm. (Ampül)
-Kolu var, bacağı yok, Dikdörtgeni var, karesi yok. (Kapı)
-Tarlada biter,
Makine büker,
Sabah akşam
Elimizi yüzümüzü öper.
(Havlu)
-Uzundur ip değil,
Isırır köpek değil.
(Yılan)
-Şişirirsin balon olur, basarsın dert olur. İlk tattığında hoştur, sonrası boştur. (Sakız)
- Bir ağacı oymuşlar, içine dünyayı koymuşlar. (Radyo)
-Benim bir gelinim var her gelenin elini öper. (Kapı Kulpu)
-Buzdolabından çıksa bile yakan şey nedir ? ( Acı biber)
-Sabah erkenden çıkarlar, haberleri yayarlar, onu alır okursun, sen haberdar olursun. (Gazete)
-Pazardan aldım büsbütün, eve geldim dilim dilim. (Mandalina)
-Dumanı tüter, isterse gider, balık değildir, denizde yüzer. (Gemi)
-Özü tatlı, Sözü tatlı, Candan daha kıymetli. (Anne)
-Şehirden şehire koşarım, Köyden köye giderim, fakat hiç hareket etmem. (Yol)
-İçime koydukların anı olur, duvardayken şık durur. Çiviyi görünce yaklaştır, ikimiz bir bütün olur. ( Çerçeve)
- Güneş etrafı yakar,
Çocuklar şapka takar,
İnsanlar terleyince,
Kendini denize atar. (Güneş)
-Değneğin ucunda bir yemiş,
Onu yiyen ölmemiş,
Ramazan'da yemiş,
Orucu bozulmamış. (Dayak)
-En temiz böcek hangisidir ? (Hamamböceği )
- Sıcak evin direği,
Pıt pıt eder yüreği.
Çalışır çabalar,
Eve getirir ekmeği. (Baba)
-Masal masal maskara, eli yüzü kapkara. (Baca)
-On ay yatar, iki ay kalkar, feneri yakar, etrafa bakar. (Ateş böceği)
-Kuyruğu var, canlı değil. Konuşur, ama insan değil. Camı var, pencere değil. (Televizyon)
-Bilene gereksiz,
Bilmeyene yetersiz;
Büyükler söyler,
Küçükler dinler. (Öğüt)
-Kocaman beyaz bir perde. Bilsen neler var içinde. Hikayeler masallar. O perdede oynarlar. (Sinema)
-Sıcacık sarar,
Sevgi ile kucaklar,
Hep yanımızdadır,
Yoktur onun gibi yar. (Anne)
-Sivri başlı bir dede, Şeytana uyar gece, Evlerde çalar çengi, İnsanla eder cengi, Yoktur dedemin dengi. (Sivrisinek)
-Sıra sıra odalar, birbirini kovalar. (Tren)
-Bir kovanda bin arı, bini çalışkan arı, balları baldan tatlı, canları candan tatlı. (Okul, Öğrenci)
-Ayağınla basınca kırt kırt eder. Güneşi görünce eriyip gider. (Kar)
-Yerin altında kırmızı minare ( Havuç )
-Benim bir hayvanım var kuyruğundan uzun burnu var. (Fil)
-Gökte gördüm bir köprü, Rengi var yedi türlü. (Gökkuşağı)
-İçi kırmızı, dışı yeşil. Onu yerim, sanırsın ben bir fil. İçindeki siyah noktalar, beni yerken oyalar. (Karpuz)
-Kumaşları seçerler,
Makas ile biçerler,
Ölçüyü iyi alıp,
Sonra giysi dikerler. (Terzi)
-Yarım kaşık duvara yapışık. (Kulak)
-Benim bir demirim var, leylek gibi ağzı var? (Makas)