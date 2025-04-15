Bilmeceler ve cevapları 2025! En zor ve en komik çocuk bilmeceleri ve bilmece cevapları!

Kolay başlarlar ve bazıları çocuklar için mükemmel bilmecelerdir. Ancak diğerleri zordur ve matematik uzmanı olmanızı gerektirebilir. Birçoğu harfler ve kelimeler üzerine oyunlardır, bu yüzden eğer engelsizseniz devam edin. Devam etmenizi sağlamak için bazı komik bilmeceler bile attık. Şimdi, sonuna doğru giderseniz, gerisini deneyebilirsiniz, ancak dikkatli olun: Zor bilmeceler sizi teste sokacak!

BİLMECE NEDİR?

Bilmece, bir şeyin adını anmadan niteliklerini üstü kapalı söyleyerek o şeyin ne olduğunu bulmayı dinleyene veya okuyana bırakan oyun, muamma. Bilmecelerde sorular; betimsel bir düzey içinde abartılarak, kavram tersine çevrilerek ve değiştirilerek oluşturulur. İfade bir "soru cümlesi" olmak zorunda değildir. Bilmeceler birkaç kelimeden oluşan bir tümce halinde olabildiği gibi beyitler veya kıtalar halinde de olabilir. Pek çok bilmece tekerleme hâlindedir.

KOLAY BİLMECELER

1. Bilmece: Kullanmadan önce neyin kırılması gerekiyor?

Cevap : Bir yumurta

2. Bilmece: Gençken uzunum ve yaşlandığımda kısayım. Ben neyim?

Cevap : Bir mum

3. Bilmece: Yılın hangi ayında 28 gün var?

Cevap : Hepsi

4. Bilmece: Deliklerle dolu ama yine de su tutan nedir?

Cevap : Bir sünger

5. Bilmece : Hangi soruya asla evet yanıtı veremezsiniz?

Cevap : Henüz uyumadın mı?

6. Bilmece: Her zaman önünüzde duran ama görülemeyen nedir?

Cevap : Gelecek

7. Bilmece : Her şeyin sarı olduğu tek katlı bir ev var. Sarı duvarlar, sarı kapılar, sarı mobilyalar. Merdivenler ne renk?

Cevap : Hiç - tek katlı bir ev.

8. Bilmece. Asla kaldırmasanız veya dokunmasanız bile neyi kırabilirsiniz?

Cevap : Bir söz

9. Bilmece : Yukarı çıkan ama asla inmeyen nedir?

Cevap : Yaşınız

10. Bilmece : Yağmurda şemsiye ya da şapka olmadan dışarıda olan bir adamın kafasında tek bir saç bile ıslak değildi. Neden?

Cevap : Keldi.

Bilmeceler ve cevapları

11. Bilmece : Kururken ne ıslanır?

Cevap : Bir havlu

12. Bilmece: Birine verdikten sonra ne saklayabilirsiniz?

Cevap : Sözünüz

13. Bilmece: Her gün tıraş oluyorum ama sakalım aynı kalıyor. Ben neyim?

Cevap : Bir berber

14. Bilmece: İnsanlarla dolu bir tekne görüyorsunuz, ancak gemide tek bir kişi yok. Bu nasıl mümkün olabilir?

Cevap: Teknedeki bütün insanlar evlidir.

15. Bilmece : İçinde kibrit, gaz lambası, mum ve şömine bulunan bir odaya girersiniz. Önce neyi yakarsınız?

Cevap : Maç

16. Bilmece: Bir adam 25. yaş gününde yaşlılıktan ölür . Bu nasıl mümkün olabilir?

Cevap : 29 Şubat'ta doğdu.

17. Bilmece: Dallarım var ama meyvem, gövdemim veya yapraklarım yok. Ben neyim?

Cevap : Bir banka

18. Bilmece : Konuşamayan ama kendisiyle konuşulduğunda cevap verecek olan nedir?

Cevap : Bir yankı

19. Bilmece: Ne kadar çok varsa, o kadar az görürsünüz. Nedir?

Cevap : Karanlık

20. Bilmece: David'in ebeveynlerinin üç oğlu var: Snap, Crackle ve üçüncü oğlunun adı nedir?

Cevap : David

21. Bilmece: Seni her zaman takip ediyorum ve her hareketini kopyalıyorum ama bana dokunamaz veya beni yakalayamazsın. Ben neyim?

Cevap : Senin gölgen

22. Bilmece: Birçok anahtarı olan, ancak tek bir kilidi açamayan nedir?

Cevap : Bir piyano

23. Bilmece: Sol elinde ne tutabilirsin ama sağında değil?

Cevap : Sağ dirseğiniz

24. Bilmece: Temiz olduğunda siyah, kirliyken beyaz olan nedir?

Cevap : Bir kara tahta

25. Bilmece: Daha fazlası alındığında ne büyür?

Cevap : Bir delik

26. Bilmece: Tüy kadar hafifim, ancak en güçlü kişi beni beş dakika tutamaz. Ben neyim?

Cevap : Nefesin

27. Bilmece: Çorap, eşarp ve eldivenlerde bulunuyorum; ve genellikle oyunbaz yavru kedilerin pençelerinde. Ben neyim?

Cevap : İplik

28. Bilmece: Bugün dünden önce nerede geliyor?

Cevap : Sözlük

29. Bilmece: Hangi icat tam bir duvardan bakmanıza izin verir?

Cevap : Bir pencere

30. Bilmece: Eğer bana sahipseniz, paylaşmak istersiniz; eğer beni paylaşırsan, beni tutmadın Ben neyim?

Cevap : Bir sır

31. Bilmece : Bir tencereye ne koyulamaz?

Cevap : Kapak

32. Bilmece: Aşağı yukarı giden ama hareket etmeyen şey nedir?

Cevap : Bir merdiven

33. Bilmece: Bir yarışta koşuyorsanız ve kişiyi ikinci sırada geçerseniz, neredesiniz?

Cevap : İkincilik

34. Bilmece: Size ait, ancak diğer insanlar onu sizden daha fazla kullanıyor. Nedir?

Cevap : Adınız

Komik Bilmeceler

35. Bilmece: Pek çok gözü olan ama göremeyen nedir?

Cevap : Bir patates

36. Bilmece: Tek gözü olan ama göremeyen nedir?

Cevap : Bir iğne

37. Bilmece: Birçok iğnesi olan ama dikmeyen nedir?

Cevap : Bir Noel ağacı

38. Bilmece: Elleri olan ama alkışlayamayan nedir?

Cevap : Bir saat

39. Bilmece: Bacakları olan ama yürümeyen nedir?

Cevap : Bir masa

40. Bilmece: Bir başı, bir ayağı ve dört bacağı olan nedir?

Cevap : Bir yatak

41. Bilmece : Ne yakalayabilirsin ama fırlatamazsın?

Cevap : Soğuk

42. Bilmece: Ne tür bir grup asla müzik çalmaz?

Cevap : Bir lastik bant

43. Bilmece: Pek çok dişi olan ama ısırmayan nedir?

Cevap : Bir tarak

44. Bilmece : Masada kesilen ama asla yenmeyen nedir?

Cevap : Bir deste kart

45. Bilmece : Kelimeleri olan ama asla konuşmayan nedir?

Cevap : Bir kitap

46. Bilmece: Arka bahçenin her yerinde dolaşan ama asla hareket etmeyen nedir?

Cevap : Bir çit

47. Bilmece: Dünyayı köşesinden ayrılmadan dolaşan ne olabilir?

Cevap : Bir pul

48. Bilmece: Başparmağı ve dört parmağı olan ama el olmayan nedir?

Cevap : Bir eldiven

49. Bilmece : Başı ve kuyruğu olan ama vücudu olmayan nedir?

Cevap : Bir madeni para

50. Bilmece: Bir duvar diğer duvarla nerede birleşir ?

Cevap : Köşede

51. Bilmece: Hangi binada en çok hikaye var?

Cevap: Kütüphane

52. Bilmece : Kokusundan daha güzel tadı nedir?

Cevap: Diliniz

53. Bilmece : 13 kalbi olan ama başka organı olmayan nedir?

Cevap: Bir deste kart

54. Bilmece : Kırları duyamayan kulaklarıyla takip ediyor. Nedir?

Cevap: Mısır

55. Bilmece : Ne tür bir ceket ıslak olarak en iyi şekilde giyilir?

Cevap : Bir kat boya

56. Bilmece : Üstte alt olan nedir?

Cevap : Bacakların

57. Bilmece : Dört tekerleği ve sinek nedir?

Cevap : Bir çöp kamyonu

Matematik Bilmeceleri

58. Bilmece : Ben tek bir sayıyım. Bir mektubu alın ve ben ödeşirim. Ben kaç numarayım?

Cevap : Yedi

59. Bilmece : Eğer ikinin şirketi ve üçü kalabalıksa, dört ve beş nedir?

Cevap :Dokuz

En güzel bilmeceler

60. Bilmece : Hiçbiri sıfır olmayan hangi üç sayı, toplansa da çarpılsa da aynı sonucu verir?

Cevap : Bir, iki ve üç

61. Bilmece : Meryem'in dört kızı ve her kızının bir erkek kardeşi var. Mary'nin kaç çocuğu var?

Cevap :Beş - her kızın aynı erkek kardeşi var.

62. Bilmece : Hangisi daha ağır: bir ton tuğla mı yoksa bir ton tüy mü?

Cevap : Hiçbiri - ikisi de ton ağırlığındadır.

63. Bilmece: Üç doktor Bill'in kardeşleri olduğunu söyledi. Bill, erkek kardeşi olmadığını söylüyor. Bill'in gerçekte kaç erkek kardeşi var?

Cevap : Yok. Üç kız kardeşi var.

64. Bilmece : Arabada iki baba ve iki oğul var, ancak arabada sadece üç kişi var. Nasıl?

Cevap: Onlar büyükbaba, baba ve oğul.

65. Bilmece : Dünden önceki gün 21 yaşındaydım ve gelecek yıl 24 olacağım. Doğum günüm ne zaman?

Cevap : 31 Aralık; bugün 1 Ocak.

66. Bilmece : Küçük bir kız markete gider ve bir düzine yumurta alır. Eve giderken üçü dışında hepsi ara. Kırılmamış kaç yumurta kaldı?

Cevap : Üç

67. Bilmece : Bir adam kızlarını şöyle anlatıyor : "Hepsi sarışın ama ikisi; ikisi hariç hepsi esmer; ve ikisi hariç hepsi kızıl saçlı. " Kaç kızı var?

Cevap : Üç: Sarışın, esmer ve kızıl saçlı

68. Bilmece : Üç elma varsa ve ikisini alırsanız, kaç tane elmanız var?

Cevap : İki elman var.

69. Bilmece : Bir kızın kız kardeşi kadar erkek kardeşi vardır, ancak her erkek kardeşin kız kardeşin yarısı kadar erkek kardeşi vardır. Ailede kaç erkek ve kız kardeş var?

Cevap : Dört kız kardeş ve üç erkek kardeş

Kelime Bilmeceleri

70. Bilmece: İki harf eklediğinizde hangi beş harfli kelime kısalır?

Cevap : Kısa

71. Bilmece: "e" ile başlayan ve sadece bir harf içeren şey nedir?

Cevap : Bir zarf

72. Bilmece: Bildiğim bir kelime, içerdiği altı harf, bir harf ve 12 kalıntı. Nedir?

Cevap : Düzinelerce

73. Bilmece : Toronto'nun ortasında ne bulursunuz?

Cevap: "o" harfi

74. Bilmece : Beni Haziran'da bir kez, Kasım'da iki kez ve Mayıs'ta görmüyorsunuz. Ben neyim?

Cevap: "e" harfi

75. Bilmece : Bir köşede iki, bir odada bir, bir evde sıfır ve bir barınakta bir. Nedir?

Cevap : "r" harfi

76. Bilmece : Ben her şeyin başlangıcıyım, her yerin sonuyum. Ben sonsuzluğun başlangıcıyım, zamanın ve uzayın sonuyum. Ben neyim?

Cevap : Ayrıca "e" harfi

77. Bilmece : Hangi 4 harfli kelime ileri, geri veya baş aşağı yazılabilir ve yine de soldan sağa okunabilir?

Cevap : NOON

78. Bilmece: İleriye doğru ağırım, ama geriye doğru değilim. Ben neyim?

Cevap : "değil" kelimesi

79. Bilmece: 3/7 tavuk, 2/3 kedi ve 2/4 keçi nedir?

Cevap : Chicago

80. Bilmece: Ben üç harften oluşan bir kelimeyim; iki ekleyin ve daha az olacaktır. Ben hangi kelimeyim?

Cevap : Birkaç

81. Bilmece: İki harf kaldırıldığında beş harften biri kalan kelime nedir?

Cevap : Taş

82. Bilmece : Her şeyin sonu nedir?

Cevap : "n" harfi

83. Bilmece : Beş harfinden dördünü çıkarırsanız hangi kelime aynı telaffuz edilir?

Cevap : Sıra

84. Bilmece : Ben "i" harfiyle başlayan bir kelimeyim. Bana "a" harfini eklerseniz, farklı bir anlamı olan yeni bir kelime olurum ama kulağa tamamen aynı geliyor. Ben hangi kelimeyim?

Cevap : Isle ("koridor" yapmak için "a" ekleyin)

85. Bilmece: İngilizcede hangi kelime şu anlama gelir: İlk iki harf bir erkeği, ilk üç harf bir kadını, ilk dört harf bir harikayı, tüm dünya ise büyük bir kadını ifade eder. Kelime nedir?

Cevap : Kahraman

Gerçekten Zor Bilmeceler

86. Bilmece : Adını söylemek onu kıracak kadar kırılgan olan nedir?

Cevap : Sessizlik.

87. Bilmece : Ne koşabilir ama asla yürümez, ağzı vardır ama hiç konuşmaz, başı vardır ama ağlamaz, yatağı vardır ama hiç uyumaz?

Cevap : Bir nehir

88. Bilmece : Nehirlerden bahsetmişken, bir adam köpeğini nehrin karşı tarafından çağırır. Köpek nehri ıslanmadan, köprü veya tekne kullanmadan geçer. Nasıl?

Cevap : Nehir donmuştu.

89. Bilmece : Bir odayı ne doldurabilir ama yer kaplamaz?

Cevap : Işık

90. Bilmece: Eğer beni düşürürsen, eminim kırılırım, ama bana bir gülümseme verirsen her zaman ona gülümserim. Ben neyim?

Cevap : Bir ayna

91. Bilmece : Ne kadar çok alırsanız, o kadar çok geride kalırsınız. Onlar neler?

Cevap : Ayak sesleri

92. Bilmece : Bir kez dönüyorum, dışarı olan içeri girmeyecek. Tekrar dönüyorum, içeride olan dışarı çıkmayacak. Ben neyim?

Cevap : Bir anahtar

93. Bilmece : İnsanlar beni yaratır , kurtarır, değiştirir, büyütür. Ben neyim?

Cevap: Para

94. Bilmece : Hangi kırılmalar olur, yine de asla düşmez ve ne düşüp kırılmaz?

Cevap : Gündüz ve gece

95. Bilmece : Şehirler ve tarlalardan geçen ama asla hareket etmeyen nedir?

Cevap : Bir yol

96. Bilmece : Ben her zaman açım ve beslenmezsem öleceğim, ama dokunduğum her şey yakında kırmızıya dönecek. Ben neyim?

Cevap : Ateş

97. Bilmece : Onu yapan kişinin ona ihtiyacı yoktur; onu satın alan kişinin hiçbir faydası yoktur. Onu kullanan kişi onu ne görebilir ne de hissedebilir. Nedir?

Cevap : Bir tabut

98. Bilmece : Bir adam müzedeki bir resme bakar ve "Kardeşim yok ama o adamın babası babamın oğludur" der. Resimde kim var?

Cevap : Adamın oğlu

99. Bilmece : Sivri dişlerle oturup bekliyorum; delici kuvvetle kaderi kırarım; kurbanları kapmak, kudreti ilan etmek; tek bir ısırık ile fiziksel olarak birleştirme. Ben neyim?

Cevap : Zımba

100. Bilmece : Suyu olmayan göllerim, taşsız dağlar ve binasız şehirlerim var. Ben neyim?

Cevap : Bir harita

101. Bilmece : İnsan hayattan çok neyi sever, ölümden veya ölümlü çekişmeden daha çok nefret eder; erkeklerin arzularını tatmin eden; fakirler var, zenginler istiyor; cimri harcıyor, savurganlık kurtarıyor ve tüm insanlar mezarlarına taşıyor mu?

En zor bilmeceler

ZOR BİLMECELER

Yerde turuncu çivi

Cevap : Havuç

Dağların arasında baktı bize, gece oldu gitti eve.

Cevap : Güneş

Yarım kaşık, duvara yapışık.

Cevap : Kulak

3 tane E kelimesi ile başlayan meyveler vardır. / İlk ikisi yenir biri yenmez.

Cevap : Elma , Erik , EVLAT

Ağzı var odun yutar,bacası var duman tüter.

Cevap : Soba

Bir kukla diğer bir kuklaya ne demiş?

Cevap : Senide mi ele geçirdiler

İki camlı pencere / Bakıp durur her yere.

Cevap : Gözlük

Daldan dala atlarım, kuyruğumdan sarkarım.

Cevap : Maymun

Dağdan gelir arık arık, ayağın da demir çarık.

Cevap : At

O odanın içinde, oda onun içinde.

Cevap : Ayna

Deniz üstünde, yufka açar.

Cevap : Dalga

Hangi saatte çay içilmez?

Cevap : Duvar saatinde

Ağzı var dili yok, nefesi var canı yok, derisi var kanı yok.

Cevap : Balon

İki yuvarlak biri büyük biri küçük onlar olmasa bize dünya kapkara.

Cevap : Göz ve Göz bebeği

En çok kardeşi olan meyve hangi meyvedir?

Cevap : Üzüm

Bir sapı var, yüz topu var.

Cevap : Üzüm

Bilgi verir herkese, En güzel dosttur bize.

Cevap : Kitap

Benim bir hayvanım var kuyruğundan uzun burnu var.

Cevap : Fil

Dal üstünde kilitli sandık.

Cevap : Ceviz

Varma sakın yanına, on parmağın bal olur. / Tutar isen yavaş tut, İki elin kan olur.

Cevap : Karadut

Pazardan aldım bir tane / Eve geldim bin tane.

Cevap : Nar

Çam ağacını oyarlar / İçine nağme koyarlar / Ağlama tintonum ağlama / Şimdi kulağını burarlar.

Cevap : Bağlama

Altı deri, üstü deri, içinde bir avuç darı.

Cevap : İncir

Hanım içerde, saçı dışarıda.

Cevap : Mısır

İki çubuk, bir makas, hokkabaz mı hokkabaz.

Cevap : Leylek

Gökte gördüm köprü, rengi yedi türlü.

Cevap : Gökkuşağı

Yarım kaşık duvara yapışık.

Cevap : Kulak

Ne kanı var ne canı, beş tanedir parmağı.

Cevap : Eldiven

Kağıt kaleme ne demiş?

Cevap : Üstümde çok dolaşma gıdıklanıyorum

Boş tüp dolu tüpe doğru gidiyormuş ne demiş?

Cevap : Gaza geliyorum

Dereler tepeler, şık şık küpeler.

Cevap : Kiraz

İçeceklerin atası kimdir?

Cevap : Limonata

Anneler hangi okula gider?

Cevap : Anaokulu

Gökte durur paslanmaz, suya düşer ıslanmaz.

Cevap : Güneş

Bir küçük fıçıcık, içi dolu turşucuk.

Cevap : Limon

Yer altında sakallı dede.

Cevap : Pırasa

Alçacık boyu var, mor kadifeden donu var.

Cevap : Patlıcan

Arabadan atladı, pantolonu patladı.

Cevap : Karpuz

Çocukların yuvası, bilgi doludur orası.

Cevap : Okul

Kümeslerin efesi, her sabah çınlar sesi, uyandırır herkesi.

Cevap : Horoz

Dal üstünde al yanak. İnanmazsan ye de bak.

Cevap : Elma

Sarı mendil mavi denize düşerse ne olur?

Cevap : Islanır

Daldan dala kırmızı pala.

Cevap : Sincap

Arşın ayaklı burma bıyıklı.

Cevap : Tavşan

Elemeden yoğurur, gün aşırı doğurur.

Cevap : Tavuk

Ay varken uçar, gün varken kaçar.

Cevap : Yarasa

Altından su içerim, üstünde çayır biçerim.

Cevap : Koyun

Yeraltında yağlı kayış.

Cevap : Yılan

Kanadı var, kuş değil. Boynuzu var, koç değil.

Cevap : Kelebek

Çiçek onun, dal onun yediğimiz bal onun iğnesi var batırır kanadı var götürür.

Cevap : Arı

Yemel yemiş göbekli, düdüklüsü var afilli.

Cevap : Tencere

Gelişi aslan gibi, duruşu kaplan gibi, yayılır hasır gibi, sürünür esir gibi.

Cevap : Kedi

Karşıdan baktım hiç yok yanına vardım pek çok.

Cevap : Karınca

Karşıdan gördüm bir taş yanına vardım dört ayak bir baş.

Cevap : Kaplumbağa

Evi sırtında, ayağı karnında. İzi yıldız, gözleri boynuz.

Cevap : Salyangoz

Ala bakar mora bakar. Oturmuş bakla satar. Baklanın okkası kaça dedim. Çıldır çıldır yüzüme bakar

Cevap : Kurbağa

Bir acayip nesne gördüm. Alem bilir ismini. Başını sürter kendine öldürür cismini

Cevap : Kibrit

Bir bağım var uzundur uzun

Cevap : Sene

Senede verir otuz okka üzüm

Cevap : Ramazan

Beyazını yirsen haramdır

Cevap : Oruç

Siyahını yirsen helaldir

Cevap : Ramazan gecesi

Bir çuval cevizim var, sayarım sayarım tükenmez

Cevap : Yıldız

Ağız içinde dil, arifsen bil

Cevap : Kaval

Dağda idim bağ idim. Başı tuğlu bey idim. Eve geldim evlendim.Bilimecek bağlandım.

Cevap : Süpürge

Dağdan gelir dat gibi. Kolları var bıdak gibi. Eğilir bir su içer. Beğirir oğlak gibi.

Cevap : Kağnı

El eker dil biçer

Cevap : Yazı

Gölgesiz dağlar aşar.

Cevap : Ses

Hak Teala hoş yaratmış. Bir yeşil dal üstüne. Kenarı zil varak. Ortası altın varak.

Cevap : Gül

Tırnağından övür alır. Burnundan boğazlanır.

Cevap : Buğday

İki kardeş bir arada büyümüş. Üstü yanmış başı yanmış. Dövülenler onlar imiş. Almış kendini deryaya atmış. Meğer aslı su imiş.

Cevap : Kahve

Kırmızı amma elma değil. Kat kat amma gözleme değil.

Cevap : Soğan

Yılar vurdum sıpaya. Kalktı çıktı tepeye

Cevap : İğne iplik

Yer altında yuvası var, fırça gibi dikeni var.

Cevap : Kirpi

Alçacık dallı yemesi ballı.

Cevap : Çilek

Tavan üstü takır takır zannedersin halı dokur.

Cevap : Fare

Üstü mermer altı mermer, içinde gelin oynar.

Cevap : Dil

Yük üstünde yarım çörek

Cevap : Ay

Bir kuyum var, iki türlü suyum var

Cevap : Yumurta

Aldır abası, yeşildir cübbesi

Cevap : Kiraz

Gökte açık pencere, kalaylı bir tencere

Cevap : Ay

Altı göl, üstü gül

Cevap : Gaz lambası

Derin kuyu, gümbür suyu. Alan alır, içen ölür

Cevap : Tüfek

Çıt demeden çalıya düşer.

Cevap: Güneş

İki direkli, bin kiremitli

Cevap : Tavuk

Bir küçücük mil taşı, dolanır dağı taşı

Cevap : Göz

Bilmece bildirmece, el üstünden kaydırmaca

Cevap : Sabun

Bir oğlum var, kat kat göyneği var

Cevap : Soğan

Dalda durur, elde durmaz.

Cevap : Kuş

Yer altında sakallı kök

Cevap : Pırasa

Dolu tüp boş tüpe ne demiş?

Cevap : Boş boş dolaşma demiş

Bir kızım var, kat kat çeyizi var.

Cevap : Lahana

Dışı var, içi yok; Tekme yer, suçu yok.

Cevap : Top

Sarımsak aşçıyı neden sevmez?

Cevap : Kendisini dövdüğü için.

Het didim.Met didim.Git şuraya.Yat didim

Cevap : Süpürge

Uzaktan baktım aktaş gibi. Yanına vardım sütlaç gibi.

Cevap : Mantar

Sarıdır safran gibi, okunur Kur'an gibi. Ya bunu bileceksin, ya bu gece öleceksin.

Cevap : Altın

Hangi kalemle yazı yazılmaz?

Cevap : Kontrol Kalemiyle

İnim inim inler, cümle alem dinler.

Cevap : Davul

Kat kat katmer değil, yenir ama meyve değil.

Cevap : Soğan

Adam telefon faturasını yatıramamış. Sonucunda ne olmuş?

Cevap : Telefon faturası uykusuz kalmış

Yogacıların en sevdiği yemek nedir?

Cevap : Omlet

Askere giden kekliğe ne denir?

Cevap : Erkeklik

Giresun'dan çıkarken sınırda ne yazar?

Cevap : Çıkasun

Kuyruğu var, at değil. Kanadı var, kuş değil.

Cevap : Balık

Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane.

Cevap : Nar

Kat kat çiçek, yemeği yenecek.

Cevap : Karnabahar

Akşam baktım çok idi, Sabah baktım yok idi.

Cevap : Yıldız

Marketten aldım siyah, eve geldik kırmızı.

Cevap : Çay

Gökte gördüm bir köprü, rengi var yedi türlü.

Cevap : Gökkuşağı

Evi var, adresi yok, evinde eşyası yok.

Cevap : Kaplumbağa

Kaç ayda 28 gün vardır?

Cevap : Tüm aylar. 12 ayda da en az 28 gün bulunmaktadır.

Babasının karısını ve dayısının kız kardeşini arayan bir çocuk kimi aramış?

Cevap : Annesini

Saçım yok, tadım çok.

Cevap : Kabak

Dört ayağı var ama yürüyemez.

Cevap : Masa

Sıcağa koyma kurur, suya koyma köpürür.

Cevap : Sabun

Küçük kare kutu, içi insan dolu.

Cevap : Televizyon

En zor bilmeceler

EN ZOR BİLMECELER VE CEVAPLARI

İçi dolu pamuk. Arkanı yaslan, onu doldurduk.

- Yastık

Ay varken uçar, gün varken kaçar.

- Yarasa

Uzaktan baktım kara taş, yakından baktım dört ayak bir baş

- Kaplumbağa

Çöpe atılan erik ne olur?

- Teleferik

Hiç ağırlığım yok ama tüm gemileri batırabilirim. Peki, ben neyim?

- Delik

Dağ kadar büyük, yaprak kadar hafif

- Bulut

Sadece benim ama başkasında da var

- İsim

Elsiz ayaksız kapı açar

- Rüzgar

Ortası ateş üstü taş, içinde milyonla baş

- Dünya

Ev üstünde yarım çörek

-Ay

Altı tahta üstü tahta, içinde kanlı softa

-Kaplumbağa

Tavan üstünde takır tukur, zannedersin halı dokur

-Fare

Ufacık kuşlar camiyi taşlar, kendi yemez ele bağışlar

-Arı

Dağdan gelir sekerek, kuru üzün dökerek

-Keçi

Atlayarak yürür, patlayarak ölür

-Pire

Alçacık dallı yemesi ballı

-Çilek

Ben ne idim ne idim, samur kürklü bey idim

Felek beni şaşırttı, kızgın külde pişirtti

-Kestane

Bilmece bildirmece, resim yapar gündüz gece

-Ayna

Kara deve çöküp oturur, zülfünü döküp oturur

-Çadır

Ayağı yok gezer durur, ne verirsen yer oturur

-Cep

Abdest alır namaz kılmaz, cemaatten geri kalmaz

-Cenaze

Üstü mermer altı mermer, içinde gelin oynar

-Dil

Allah yapar kapısını, demir açar kapısını

-Karpuz

Çıt demeden ağaca çıkar

-Karınca

Altı ayaklı fil, ortasında dil

Akıllı isen bil, ahmak isen sor

-El terazisi

Ben giderim o gider, arkama para döker

-Baston

Köylüler yere atar, şehirliler cebinde saklar

-Sümük

Ağzı var, konuşamaz. Yatağı var, hiç uyumaz

- Akarsu

Efe'nin selamı var. Hangi Efe?

- Künefe

Yer altındadır evi, yersen bitmez lezzeti.

- Pancar

Rafta kabak, suda zambak. Al yanak, biraz dudak. Ben öpeyim, sen bak!

- Şeftali

Kara tavuk dalda yatar, dal kırılır yerde yatar.

- Zeytin

Küçük küçük dişleri var, ne de büyük işleri var.

- Tarak

Beğirir oğlak gibi.

-KAĞNI

El eker dil biçer

-YAZI

Çıt demeden çalıya düşer

-GÜNEŞ

İki direkli, bin kiremitli

-TAVUK

Bir küçücük mil taşı, dolanır dağı taşı

-GÖZ

Bilmece bildirmece, el üstünden kaydırmaca

-SABUN

Düzen geldi dizildik

-DİŞ

Bir oğlum var, kat kat göyneği var

-SOĞAN

Gölgesiz dağlar aşar.

-SES

Kalktı çıktı tepeye

-İĞNE İPLİK

Yük üstünde yarım çörek

-AY

Bir kuyum var, iki türlü suyum var

-YUMURTA

Aldır abası, yeşildir cübbesi

-KİRAZ

Gökte açık pencere, kalaylı bir tencere

-AY

Altı göl, üstü gül

-GAZ LAMBASI

Akşam baktım çok idi sabah baktım yok idi.

-Yıldızlar

Akşam kapanır sabah açılır.

-Perde

Alaca bulaca çıkar gider ağaca.

-Fasulye

Alaca mezar dünyayı gezer.

-Göz

Dağa varır yazılır eve gelir büzülür

-Urgan

Dağdan attım kırılmadı bir yumruğa dayanmadı.

-Soğan

Dağdan gelir taştan gelir eyerlemiş aslan gelir.

-Sel

Dal ucunda ince boncuk.

-Kiraz

Dalda durur elde durmaz.

-Kuş

Dam üstünde takır tukur sandım kızlar kilim dokur.

-Yağmur

Dışı var içi yok dayak yer suçu yok.

-Top

Eti haram sütü helal.

-Arı

Gece yazılır gündüz büzülür.

-Yorgan

Altı göl gibi üstü gül gibi.

-Gaz Lambası

Atlayarak yürür patlayarak ölür

-Pire

Ben giderim o gider para kadar iz eder.

-Baston

Benim iki kızım var biri oturur biri kalkar.

-Terazi

Bir vururum bin dökülür.

-Elek

Gökte açık pencere kalaylı bir tencere.

-Ay

İçi kütük dışı katık.

-Zeytin

İki kardeş birbirini kovalar.

-Ayak

Kapıları açar kapatmadan kaçar.

-Rüzgar

Kulağını büktükçe ağzı sulanır.

-Musluk

Kuyu, kuyunun içinde suyu, suyun içinde yılan, yılanın dilinde mercan.

-Gaz Lambası

Mini mini kuşlar her yeri taşlar.

-Dolu

Parmağı var canı yok damarı var kanı yok.

-Eldiven

Sabah sabah elimi öper.

-Havlu

Sesi var canı yok konuşur ağzı yok.

-Radyo

Uzaktan baktım bir taş yanına gittim dört ayak bir baş.

-Kaplumbağa

Üstü çayır biçilir altı çeşme içilir.

-Koyun

Üstü çimen biçilir altı çeşme içilir.

-Koyun

Yazın giyinir kışın soyunur.

-Ağaç

Yer altında gezer yedi gelinden güzel.

-Saban

Yer altında kırmızı kazık.

-Havuç

Yer altında püsküllü derviş.

-Pırasa

Yerde durur elde durmaz.

-Sabun

Yol üstünde ağzı kara.

-Fırın

Yol üstünde kilitli sandık.

-Mezar

Zenginin elinde fukaranın dilinde.

-Para

En güzel çocukbilmeceleri

ÇOCUK BİLMECELERİ VE CEVAPLARI

-Gökte açık pencere, Kalaylı bir tencere. (Ay)

-Bağlarım yürür, Çözerim durur. (Ayakkabı)

-Tay tay gider, üstüne de yeller eser. Ayağı takılırsa, seni yerlerde sürükler. (At)

-Kırlarda dolaşır evini sırtında taşır. (Kaplumbağa)

-Gece gezer, feneri yok; yazı yazar kalemi yok. (Sümüklü böcek)

-Bir küçücük fıçıcık, içi dolu turşucuk.(Limon )

-Aşağıya inerken kıkır kıkır güler, Yukarıya çıkarken şıpır şıpır göz yaşı döker. (Kuyu kovası)

-Havada salkım üzüm, gece odur benim gözüm. (Ampül)

-Kolu var, bacağı yok, Dikdörtgeni var, karesi yok. (Kapı)

-Tarlada biter,

Makine büker,

Sabah akşam

Elimizi yüzümüzü öper.

(Havlu)

-Uzundur ip değil,

Isırır köpek değil.

(Yılan)

-Şişirirsin balon olur, basarsın dert olur. İlk tattığında hoştur, sonrası boştur. (Sakız)

- Bir ağacı oymuşlar, içine dünyayı koymuşlar. (Radyo)

-Benim bir gelinim var her gelenin elini öper. (Kapı Kulpu)

-Buzdolabından çıksa bile yakan şey nedir ? ( Acı biber)

-Sabah erkenden çıkarlar, haberleri yayarlar, onu alır okursun, sen haberdar olursun. (Gazete)

-Pazardan aldım büsbütün, eve geldim dilim dilim. (Mandalina)

-Dumanı tüter, isterse gider, balık değildir, denizde yüzer. (Gemi)

-Özü tatlı, Sözü tatlı, Candan daha kıymetli. (Anne)

-Şehirden şehire koşarım, Köyden köye giderim, fakat hiç hareket etmem. (Yol)

-İçime koydukların anı olur, duvardayken şık durur. Çiviyi görünce yaklaştır, ikimiz bir bütün olur. ( Çerçeve)

- Güneş etrafı yakar,

Çocuklar şapka takar,

İnsanlar terleyince,

Kendini denize atar. (Güneş)

-Değneğin ucunda bir yemiş,

Onu yiyen ölmemiş,

Ramazan'da yemiş,

Orucu bozulmamış. (Dayak)

-En temiz böcek hangisidir ? (Hamamböceği )

- Sıcak evin direği,

Pıt pıt eder yüreği.

Çalışır çabalar,

Eve getirir ekmeği. (Baba)

-Masal masal maskara, eli yüzü kapkara. (Baca)

-On ay yatar, iki ay kalkar, feneri yakar, etrafa bakar. (Ateş böceği)

-Kuyruğu var, canlı değil. Konuşur, ama insan değil. Camı var, pencere değil. (Televizyon)

-Bilene gereksiz,

Bilmeyene yetersiz;

Büyükler söyler,

Küçükler dinler. (Öğüt)

-Kocaman beyaz bir perde. Bilsen neler var içinde. Hikayeler masallar. O perdede oynarlar. (Sinema)

-Sıcacık sarar,

Sevgi ile kucaklar,

Hep yanımızdadır,

Yoktur onun gibi yar. (Anne)

-Sivri başlı bir dede, Şeytana uyar gece, Evlerde çalar çengi, İnsanla eder cengi, Yoktur dedemin dengi. (Sivrisinek)

-Sıra sıra odalar, birbirini kovalar. (Tren)

-Bir kovanda bin arı, bini çalışkan arı, balları baldan tatlı, canları candan tatlı. (Okul, Öğrenci)

-Ayağınla basınca kırt kırt eder. Güneşi görünce eriyip gider. (Kar)

-Yerin altında kırmızı minare ( Havuç )

-Benim bir hayvanım var kuyruğundan uzun burnu var. (Fil)

-Gökte gördüm bir köprü, Rengi var yedi türlü. (Gökkuşağı)

-İçi kırmızı, dışı yeşil. Onu yerim, sanırsın ben bir fil. İçindeki siyah noktalar, beni yerken oyalar. (Karpuz)

-Kumaşları seçerler,

Makas ile biçerler,

Ölçüyü iyi alıp,

Sonra giysi dikerler. (Terzi)

-Yarım kaşık duvara yapışık. (Kulak)

-Benim bir demirim var, leylek gibi ağzı var? (Makas)