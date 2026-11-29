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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada RAMS Başakşehir, deplasmanda konuk olduğu Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti.

İLK YARIDA 4 GOL ÇIKTI

Mücadeleye etkili başlayan RANS Başakşehir, 16. dakikada Bertuğ Yıldırım'ın golüyle skoru 1-0'a getirdi. Konuk ekip, 25. dakikada Skov Olsen ve 32. dakikada Onur Bulut'un golleriyle farkı üçe çıkardı. Ev sahibi Eyüpspor, 38. dakikada Yusuf Barasi ile skoru 3-1'e taşıdı ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İKİNCİ DEVREDE FARK AÇILDI

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan Başakşehir, 69. dakikada Umut Bozok'un kaydettiği golle durumu 4-1 yaptı. Karşılaşmanın skorunu belirleyen gol ise 84. dakikada tecrübeli isim Edin Visca'dan geldi ve Başakşehir sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.

SIRADAKİ RAKİP FENERBAHÇE

Süper Lig'de üst üste 4. galibiyetini alan turuncu-lacivertliler, puanını 23'e yükseltti. Başakşehir gelecek hafta sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ligin son sırasında yer alan ev sahibi ekip Eyüpspor ise 3 puanda kaldı. Eyüpspor önümüzdeki hafta Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak.