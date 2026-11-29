RAMS Başakşehir, Eyüpspor kalesine gol yağdırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Başakşehir, Eyüpspor'u 5-1 yenerek üst üste 4. galibiyetini elde etti.
- Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti.
- Başakşehir'in gollerini Bertuğ Yıldırım, Skov Olsen, Onur Bulut, Umut Bozok ve Edin Visca attı; Eyüpspor'un tek golü Yusuf Barasi'den geldi.
- Süper Lig'de üst üste 4. galibiyetini alan Başakşehir puanını 23'e yükseltirken, ligin son sırasındaki Eyüpspor 3 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada RAMS Başakşehir, deplasmanda konuk olduğu Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti.
İLK YARIDA 4 GOL ÇIKTI
Mücadeleye etkili başlayan RANS Başakşehir, 16. dakikada Bertuğ Yıldırım'ın golüyle skoru 1-0'a getirdi. Konuk ekip, 25. dakikada Skov Olsen ve 32. dakikada Onur Bulut'un golleriyle farkı üçe çıkardı. Ev sahibi Eyüpspor, 38. dakikada Yusuf Barasi ile skoru 3-1'e taşıdı ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.
İKİNCİ DEVREDE FARK AÇILDI
İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan Başakşehir, 69. dakikada Umut Bozok'un kaydettiği golle durumu 4-1 yaptı. Karşılaşmanın skorunu belirleyen gol ise 84. dakikada tecrübeli isim Edin Visca'dan geldi ve Başakşehir sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.
SIRADAKİ RAKİP FENERBAHÇE
Süper Lig'de üst üste 4. galibiyetini alan turuncu-lacivertliler, puanını 23'e yükseltti. Başakşehir gelecek hafta sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ligin son sırasında yer alan ev sahibi ekip Eyüpspor ise 3 puanda kaldı. Eyüpspor önümüzdeki hafta Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak.