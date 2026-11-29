Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Kocaelispor'u konuk eden Çorum Fk, rakibine 1-0 mağlup olarak kötü gidişatını sürdürdü. Çorum FK'da üst üste gelen puan kayıplarının ardından stadyumda tansiyon yükseldi.

TRİBÜNLERDEN İSTİFA SESLERİ

Karşılaşmanın son dakikalarına geride giren Çorum FK'da, skordan ve oyundan memnun olmayan taraftarlar tepkilerini artırarak Burak Yılmaz'ı istifaya davet etti. Tribünlerden yükselen bu tezahüratlara kayıtsız kalmayan genç teknik adam, taraftarlara doğru dönerek elindeki saati gösterdi ve henüz karşılaşmanın sona ermediğini işaret etti.

MAÇ SONUNDA AYRILIK SİNYALİ

Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Çorum FK'da gözler Burak Yılmaz'a çevrildi. Büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığı içinde soyunma odası koridoruna yönelen tecrübeli çalıştırıcı, içeri girmeden önce tribünlere dönüp el sallayarak ayrılık sinyali verdi.