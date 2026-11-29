Çorum FK taraftarından Burak Yılmaz'a istifa çağrısıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig’in 13. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Burak Yılmaz'ın ekibi Çorum FK’yı 1-0 mağlup etti. Maçın son dakikalarında tepkisini artıran Çorum FK taraftarı, teknik direktör Burak Yılmaz'ı istifaya çağırdı. Genç teknik adam, tribünlere dönerek elindeki saati gösterdi ve maçın bitmediğini ifade etti. Maç sonunda soyunma odasına yönelen Burak Yılmaz, taraftarlara dönüp el sallayarak ayrılık sinyali verdi.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Kocaelispor'u konuk eden Çorum Fk, rakibine 1-0 mağlup olarak kötü gidişatını sürdürdü. Çorum FK'da üst üste gelen puan kayıplarının ardından stadyumda tansiyon yükseldi.
TRİBÜNLERDEN İSTİFA SESLERİ
Karşılaşmanın son dakikalarına geride giren Çorum FK'da, skordan ve oyundan memnun olmayan taraftarlar tepkilerini artırarak Burak Yılmaz'ı istifaya davet etti. Tribünlerden yükselen bu tezahüratlara kayıtsız kalmayan genç teknik adam, taraftarlara doğru dönerek elindeki saati gösterdi ve henüz karşılaşmanın sona ermediğini işaret etti.
MAÇ SONUNDA AYRILIK SİNYALİ
Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Çorum FK'da gözler Burak Yılmaz'a çevrildi. Büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığı içinde soyunma odası koridoruna yönelen tecrübeli çalıştırıcı, içeri girmeden önce tribünlere dönüp el sallayarak ayrılık sinyali verdi.