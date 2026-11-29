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Kariyerini yurt dışında sürdüren Can Yaman'ın uluslararası başarılarına bir yenisi daha eklendi. İspanya'nın Esquire dergisi, düzenleyeceği 2026 Yılın Erkeği Ödülleri'nin kazananları arasında Türk oyuncunun da yer aldığını açıkladı.

CAN YAMAN'A İSPANYA'DAN ÖDÜL

Derginin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Can Yaman'ın karizmasına, ekranlardaki etkileyici performansına ve kariyerindeki yükselişine vurgu yapıldı.

2 ARALIK'TA MADRİD'DE OLACAK

Ödül töreni 2 Aralık'ta Madrid'deki Real Casino de Madrid'de gerçekleştirilecek. Tören öncesinde hayranlarına seslenen Can Yaman, İspanya'da ödül almanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirtti.

İSPANYA'YI İKİNCİ EVİ OLARAK GÖRÜYOR

İspanya'nın kendisine kapılarını açtığını, sevgi gösterdiğini ve ikinci bir aile kazandırdığını ifade eden oyuncu, hayranlarına destekleri için teşekkür etti.