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Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Mustafa Keser, 48 yıllık eşi Nilüfer Keser'i kaybetmenin acısını yaşarken, cenaze törenine ilişkin bir paylaşım tartışma yarattı.

Sihirli Annem dizisiyle tanınan oyuncu Damla Ersubaşı'nın eski eşi Mustafa Can Keser, Nilüfer Keser'in cenazesine ait fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Paylaşımında kullandığı ifadelerle eski eşini hedef alan Keser'in sözleri tepki çekti.

CENAZE FOTOĞRAFINA YAZDIĞI NOT TEPKİ ÇEKTİ

Mustafa Can Keser, Mustafa Keser'in eşinin cenazesine ait fotoğrafın üzerine önce şu notu yazdı:

“Benim eşim değil de... isim soydaş karıştırılması, mekanı cennet olsun inşallah.”

Ancak paylaşımının devamına eklediği “Darısı eski eşimin başına” ifadesiyle Damla Ersubaşı'nı hedef aldı. Söz konusu paylaşım sosyal medyada tepki topladı.

OLAYLI ŞEKİLDE BOŞANMIŞLARDI

2016 yılında evlenen Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser'in iki kız çocuğu bulunuyor. İkili, ihanet ve fiziksel şiddet iddialarının da gündeme geldiği süreçte Eylül 2020'de anlaşmalı olarak boşandı.

Boşanmanın ardından yaklaşık bir yıl sonra terapi süreciyle yeniden bir araya gelen çiftin barışması uzun sürmedi. İkilinin sonraki dönemde çocuklarının velayeti ve karşılıklı suçlamalar nedeniyle de karşı karşıya geldiği biliniyor.