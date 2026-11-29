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Kuzey Afrika'dan küçük teknelerle yola çıkan yaklaşık 2 bin göçmen, cuma gününden bu yana Yunanistan'ın en büyük adası Girit'e ulaştı. BBC'nin Yunan yetkililere dayandırdığı haberine göre Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris, hafta sonu yaşanan göçmen akınının ülke için yılın en zor dalgası olduğunu söyledi.

Bölge vali yardımcısı Stelios Vorgias, "Durum kontrolden çıktı. Şu anda yaklaşık 2 bin göçmen Kandiye limanında soğuğa ve yağmura açık halde bekliyor" dedi.

GAVDOS AÇIKLARINDA İKİ CESET BULUNDU

Sahil güvenlik, Girit ve Yunanistan'ın en güneydeki adası Gavdos yakınlarında tekneler içindeki 1.000'den fazla kişinin kurtarıldığını açıkladı. Gavdos'ta cumartesi günü iki göçmenin cesedine ulaşıldı.

Yerel tesisler yetersiz kalınca yüzlerce göçmen, Girit'in başkenti Kandiye'deki bir spor salonuna yerleştirildi. Vorgias, aralarında kadınların ve küçük çocukların da bulunduğu 2 bin kişinin geceyi soğukta ve yağmurda geçirmemesi için geçici bir çözüm bulunduğunu belirtti.

Kandiye Belediye Başkanı Alexis Kalokairinos ise "Onlar insan. İnsanlar nerede ve hangi koşulda olursa olsun haklarını korur. Bu temel ilkeye bağlıyız" diye konuştu.

BU YIL GELENLER 2025'İN TAMAMINI GEÇTİ

Girit, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin başlıca geçiş noktalarından biri haline geldi. Birleşmiş Milletler verilerine göre Yunanistan'a bu yıl şimdiye kadar 40 binden fazla göçmen geldi; bu sayı 2025'in tamamında gelenleri şimdiden aştı.

Yunan hükümeti kısa süre önce Kandiye yakınlarında geçici bir barınma kompleksi açma planını duyurmuştu. Yunanistan ayrıca Almanya, Danimarka, Avusturya ve Hollanda ile birlikte gelecek yıl Ruanda'da bir göçmen geri gönderme merkezi açmayı planlayan beş AB ülkesinden biri. İnsan hakları kuruluşları planın göçmen haklarını ihlal edebileceğini savunurken, beş ülke uygulamanın AB ve uluslararası hukuka uygun olduğunu söylüyor.

Kaynak: BBC