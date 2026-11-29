İran'da ilaç kıtlığı ülkenin bütün sağlık sistemini sarmış durumda: eczaneler kapanıyor, hastaneler tedarik sıkıntısı çekiyor, hastalar ilaçlarını bölerek kullanıyor ya da karaborsaya yöneliyor. DW'nin Tahran, Reşt ve Mahabad'daki eczacılar, hastalar ve İran Gıda ve İlaç Kurumu'ndan (IFDA) bir yetkiliyle yaptığı görüşmeler krizin boyutunu ortaya koydu.

20 ECZANE GEZDİ, İLACI BULAMADI

Tahran'da yaşayan 67 yaşındaki Ahmed, antipsikotik ilaç klorpromazin için yaklaşık 20 eczaneye başvurdu ama ilacı hiçbirinde bulamadı. "Bir hasta önemli bir ilaç için bu kadar eczane gezmek zorunda kalıyorsa, ilaç tedarikinden kim sorumlu diye sormak gerekir" dedi.

Diyabet hastası 37 yaşındaki Mitra da insülin bulabilmek için Tahran'da günlerce eczane dolaşıyor. "Bu, ertelenebilecek ya da atlanabilecek bir ilaç değil. Hayatım düzenli insülin almama bağlı" diyor. İran'da yabancı basınla konuşmak tehlikeli olduğu için görüşülen kişilerin adları değiştirildi.

KARABORSADA FİYAT 10 KATINA ÇIKTI

Mahabad'da çalışan bir eczacıya göre sıradan eczanelerde ortalama 40 kalem ilaç bulunmuyor; kemoterapi ve karmaşık tedavi ilaçları satan büyük eczanelerde ise eksik sayısı 100'ü aşabiliyor. Psikiyatri ilaçları, Parkinson ilaçları ve insülin ampulleri de bunlar arasında. Felç tedavisinde kullanılan nimodipin ile hastanede uygulanan bazı iğne antibiyotiklere resmi kanallardan hiç ulaşılamıyor.

Tahran'da bir eczane işleten Khadiv, zor bulunan ilaçların resmi fiyatın 10 katına kadar satıldığını anlattı. Bazı aileler ilaçlarını hastanelerin yanında kurulan sokak pazarlarından alıyor; buralarda soğuk zincir kontrolü yok, sahte ya da son kullanma tarihi değiştirilmiş ilaçlar dolaşıyor. Kronik hastalar da elindeki insülin daha uzun yetsin diye dozu azaltıyor.

Resmi rakamlar ise farklı bir tablo çiziyor. IFDA Sözcüsü Muhammed Haşimi, 9 Kasım'da yarı resmi ILNA ajansına yaptığı açıklamada yaklaşık 700 hayati ilacın 40'tan azında tedarik sıkıntısı olduğunu söylemişti.

YAPTIRIM VE HÜRMÜZ ABLUKASI MALİYETİ ARTIRDI

IFDA'daki yetkiliye göre fiyat denetimi ve İran para birimindeki değer kaybı yerli ilaç üreticilerinin kârını eritiyor; hastanelerin tedarikçilere olan büyük borçları da sevkiyatların durmasına yol açıyor. Eczacılar, ABD yaptırımları, sınır geçişlerindeki aksamalar ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukasının ithalat maliyetini yükselttiğini söylüyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı DW'ye yaptığı açıklamada yaptırımlarda gıda, ilaç ve tıbbi cihazlar için "kapsamlı izin ve muafiyetler" bulunduğunu, kaynakları doğru dağıtmayanın İran yönetimi olduğunu savundu. İran Sağlık Bakanı Muhammed Rıza Zafergandi ise yaz sonunda muafiyet iddiasını "büyük yalan" diye nitelemiş, bankacılık, sigorta, havacılık ve denizcilik yaptırımlarının ithalatı engellediğini söylemişti.

Kaynak: DW

Kaynak: Deutsche Welle