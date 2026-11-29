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Arjantin'de Devlet Başkanı Javier Milei yönetiminin Merkez Bankası rezervleriyle gerçekleştirdiği altın işlemlerine ilişkin denetim raporu tartışma yarattı. Arjantin Sayıştayı, 2024 yılında Merkez Bankasına ait 1000 külçe altının İngiltere'ye gönderildiğini doğruladı. Raporda, altın rezervleriyle bağlantılı finansal işlemler nedeniyle 2025 yılında 1 milyar 23 milyon dolar zarar oluştuğu belirtilirken, transfer ve işlemlere ilişkin kritik belgelerin denetçilere sunulmadığı ortaya çıktı. Milei yönetimi ise altın rezervlerinin güvende olduğunu savundu.

1000 KÜLÇE ALTININ İNGİLTERE'YE GÖNDERİLDİĞİ DOĞRULANDI

Arjantin Sayıştayı (AGN), Merkez Bankasının altın rezervlerine ilişkin yürüttüğü incelemenin sonuçlarını açıkladı. 26 Kasım'da kamuoyuna duyurulan denetim raporuna göre Arjantin Merkez Bankası (BCRA), Haziran-Ağustos 2024 döneminde ülkenin rezervlerinde bulunan 1000 külçe altını İngiltere'nin başkenti Londra'ya gönderdi.

Altınların, Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) adına saklama hizmeti veren İngiltere Merkez Bankasına teslim edildiği belirlendi.

2024 yılında altınların ülke dışına çıkarıldığına ilişkin haberler tartışma yaratmış, muhalefet hükümetten transferin gerekçesini ve rezervlerin bulunduğu yeri açıklamasını istemişti. Sayıştayın son raporuyla birlikte altınların İngiltere'ye gönderildiği resmen doğrulanmış oldu.

115 KÜLÇE YENİDEN ERİTİLDİ

Denetim raporunda, İngiltere'ye gönderilen altınlardan 115'inin uluslararası standartlara uygun hale getirilmek amacıyla yeniden eritildiği belirtildi. Yapılan işlemlerin ardından Arjantin Merkez Bankasının varlıklarının hukuki niteliğinde de değişiklik meydana geldi.

Rapora göre banka, yurt dışındaki belirli külçeler üzerinde doğrudan fiziki saklama hakkı yerine, belirli miktarda altını temsil eden tahsis edilmemiş altın hesabı üzerinden alacak hakkına sahip oldu.

Sayıştay, bu değişikliğin rezervlerin korunması ve olası hukuki riskler bakımından yeterince değerlendirilmediğini bildirdi.

1 MİLYAR 23 MİLYON DOLARLIK ZARAR

Denetimin en çarpıcı bulgularından biri, altın rezervleriyle bağlantılı finansal işlemlerde ortaya çıkan zarar oldu.

Sayıştayın tespitlerine göre Arjantin Merkez Bankası, 2025 yılında altının uluslararası piyasalardaki fiyat hareketlerine karşı korunmak amacıyla çeşitli türev finansal işlemler gerçekleştirdi.

Ancak altın fiyatlarının beklenenin üzerinde yükselmesi nedeniyle bu işlemlerden toplam 1 milyar 23 milyon dolar zarar oluştu.

Zararın yaklaşık 960 milyon doları finansal işlemlerin olumsuz sonucundan, 62,8 milyon doları ise opsiyon primlerinden kaynaklandı.

Denetçiler, söz konusu zararın altın külçelerinin fiziksel olarak kaybedilmesi anlamına gelmediğini, ödemenin Merkez Bankasının döviz varlıklarından karşılandığını belirtti.

Raporda ayrıca altın rezervlerinin aynı dönemde uluslararası fiyat artışları sayesinde 2 milyar 505 milyon dolar değer kazandığı kaydedildi. Ancak denetçiler, değer artışının henüz realize edilmemiş olmasına karşılık türev işlemlerdeki zararın döviz ödemesiyle gerçekleştiğine dikkat çekti.

KRİTİK BELGELERİN DENETÇİLERE SUNULMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Sayıştay, altınların yurt dışına çıkarılmasına ilişkin işlemlerde önemli eksiklikler tespit etti.

Raporda, transfer süreci için resmen onaylanmış ayrıntılı bir uygulama prosedürünün bulunmadığı, risk değerlendirmelerinin yeterli şekilde belgelendirilmediği ve sigorta poliçesinin Merkez Bankasının elinde bulunduğunun kanıtlanamadığı ifade edildi.

Merkez Bankasının 2024 yılında yurt dışındaki altın hesabında işlem yapılmadığını bildirmesine rağmen, muhasebe kayıtlarında ve BIS hesap dökümlerinde toplam 96 bin ons altını kapsayan üç ayrı finansal işlem tespit edildiği belirtildi.

Sayıştay, bu işlemlere ilişkin sözleşmelerin, yetkilendirme belgelerinin ve finansal koşulların kendilerine sunulmadığını açıkladı.

Denetçiler, eksik belgeler nedeniyle altınların teminat olarak kullanılıp kullanılmadığının ve hangi hukuki yükümlülüklere tabi olduğunun tam olarak belirlenemediğini vurguladı.

DEUTSCHE BANK AYRINTISI

Denetim raporunda altın rezervleriyle bağlantılı işlemlerin Uluslararası Ödemeler Bankası ve Deutsche Bank üzerinden gerçekleştirildiği belirtildi.

Finansal işlemlerde ortaya çıkan 1 milyar 23 milyon dolarlık toplam olumsuz sonucun yaklaşık 157,6 milyon dolarlık bölümünün Deutsche Bank ile gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklandığı kaydedildi.

Arjantin basınında, Maliye Bakanı Luis Caputo ile Merkez Bankası Başkanı Santiago Bausili'nin geçmişte Deutsche Bank bünyesinde çalışmış olmaları da tartışma konusu oldu.

Ancak söz konusu iş geçmişi, tek başına işlemlerde usulsüzlük yapıldığını göstermiyor. Denetim raporundaki temel eleştiri, işlemlerin mali sonuçları ve yeterli belgelerle açıklanmamış olması üzerinde yoğunlaşıyor.

MİLEI YÖNETİMİ SUÇLAMALARI REDDETTİ

Tartışmaların ardından Arjantin hükümeti, altın rezervlerinin güvende olduğunu savundu.

Merkez Bankası Başkanı Santiago Bausili, altın rezervlerinin bir bölümünün banka kasalarında, diğer bölümünün ise uluslararası finans kuruluşlarında tutulduğunu belirtti.

Bausili, altınla bağlantılı işlemlerin riskten korunma amacı taşıdığını ve rezervlerin toplam değerinin yükseldiğini söyledi.

Hükümet yetkilileri de altınların kaybolduğu yönündeki iddiaları reddederken Devlet Başkanı Javier Milei, konuyla ilgili tartışmaları siyasi bir kampanya olarak nitelendirdi.

Ancak Sayıştay, Merkez Bankasının kamuoyuna yaptığı açıklamaların denetim sırasında talep edilen sözleşmelerin ve diğer belgelerin yerine geçemeyeceğini vurguladı.

SAYIŞTAY ALTINLARIN ÜLKEYE GERİ GETİRİLMESİNİ İSTEDİ

Arjantin Sayıştayı Başkanı Juan Manuel Olmos, denetim bulgularının ardından Merkez Bankasına altın rezervlerinin korunmasına yönelik daha ihtiyatlı bir politika izlenmesi çağrısında bulundu.

Olmos, yurt dışında bulunan altınların Arjantin Merkez Bankasının kasalarına geri getirilmesini istedi.

Sayıştay raporunda, altın transferinin ülkeye sağladığı ekonomik faydanın yeterince ortaya konulamadığına da dikkat çekildi.

Arjantin'de altın rezervleri üzerindeki tartışmalar, Milei yönetiminin ekonomi politikalarına yönelik eleştirilerin yeni başlıklarından biri haline geldi.