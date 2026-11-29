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Hindistan'ın Mizoram eyaletindeki Aizawl Zoological Park'ta yaşanan olay, büyük korkuya neden oldu. 29 Kasım Pazar günü meydana gelen olayda, hayvanat bahçesinde görev yapan 44 yaşındaki C. Lalramsanga, kafeslerinden kaçan dört ayının saldırısına uğradı.

Lungverh bölgesinde bulunan hayvanat bahçesinde çalışan Lalramsanga'nın, başka bir hayvanın nakli için kafes getirmeye çalıştığı sırada saldırıya uğradığı bildirildi.

AYILAR ÇİTİN ALTINI KAZARAK KAÇTI

Yetkililerin aktardığı bilgilere göre dört Himalaya kara ayısı, barınaklarının çevresindeki çitin altını kazarak hayvanat bahçesinden kaçtı. Ayıların dışarı çıktığı sırada, bölgenin keçiye benzeyen ulusal hayvanı serovun da kendi bölümünden kaçtığı belirtildi.

Kaçan serov yakalanarak yeniden kontrol altına alınırken, Lalramsanga bu hayvan için bir kafes getirmeye çalışıyordu. Bu sırada ayılardan biri aniden bakıcıya saldırdı. Diğer ayıların da olay yerinde bulunması nedeniyle saldırı kısa sürede ölümcül hale geldi.

MESLEKTAŞLARI KURTARMAYA ÇALIŞTI AMA...

Saldırıya tanık olan diğer hayvanat bahçesi çalışanları, Lalramsanga'yı kurtarmak için müdahale etmeye çalıştı. Ancak diğer üç ayının da olay yerinde bulunması nedeniyle çalışanlar yanına yaklaşamadı.

44 yaşındaki bakıcı, ayıların saldırısı sonucunda hayatını kaybetti.

DÖRT AYI DA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Olayın ardından yetkililer, başka saldırıların yaşanmaması amacıyla ayıların öldürülmesine karar verdi. Baş Yaban Hayatı Koruma Görevlisi'nin talimatıyla dört ayı da vurularak öldürüldü. Hayvanların cansız bedenleri daha sonra gömüldü.

Mizoram Orman Bakanı Lalthansanga, olayın ardından hayvanat bahçesini ziyaret ederek gelişmeler hakkında Eyalet Başbakanı Lalduhoma'yı bilgilendirdi.

BAŞBAKAN SORUŞTURMA TALİMATI VERDİ

Olayın ardından Başbakan Lalduhoma, yaşanan ihmallerin ve güvenlik açıklarının araştırılması için idari soruşturma başlatılmasını istedi. Hayvanat bahçesi yönetimine güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesi için yeni bir plan hazırlanması talimatı verildi.

Aizawl Zoological Park yönetimi de sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, çeşitli yenileme çalışmaları gerekçesiyle hayvanat bahçesinin 30 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında ziyaretçilere kapatılacağını bildirdi.

Olayla ilgili inceleme sürerken, dört ayının kafeslerinden nasıl kaçabildiği ve çitlerin altını kazmalarını önleyecek güvenlik önlemlerinin neden yetersiz kaldığı soruşturmanın önemli başlıkları arasında yer aldı.