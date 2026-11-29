Arca Çorum FK taraftarı bir grup, Kocaelispor'a 1-0 kaybedilen maçın ardından teknik direktör Burak Yılmaz'ı ziyaret etti.

TARAFTARLARDAN BURAK YILMAZ'A DESTEK

Kulüp tesislerindeki ziyarette taraftarlar, maçta istifaya davet edilmesinden dolayı üzüntülerini belirterek Yılmaz'a desteklerini bildirdi.

''GÖNÜL KIRGINLIĞIM YOK''

Yılmaz, konuşmasında, taraftarların maç esnasındaki tutumundan dolayı üzgün olduğunu ancak ziyarete gelmelerinden dolayı da mutlu olduğunu söyledi. Taraftarlardan haklarını helal etmelerini isteyen Yılmaz, "İnşallah hep beraber güzel günlere koşarız. Bu soğukta üşüdünüz, Allah razı olsun. İnşallah daha iyi olacağız. Benim bir gönül kırgınlığım yok." dedi.

''HAKKIM HELALDİR''

Yılmaz, "Futbolun içindeki tabii ki var ama oyuncular etkileniyor. Maçtan sonra her şeyi yapalım. Bizim ne suçumuz günahımız var. Biz de sizler gibi kulübümüzü seviyoruz, buradayız. Çok değerli bir başkanımız var. Buraya kadar geldiniz, benim gönlüm tamamdır, hakkım helaldir. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

İSTİFAYA DAVET EDİLMİŞTİ

Arca Çorum FK'nin, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında bugün evinde Kocaelispor'a 1-0 kaybettiği maçta her iki takımın taraftarı, Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz'ı istifaya davet etti. Yılmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takımın taraflarının kendisini istifaya davet etmesinin ağırına gittiğini söylemişti.

İlgili Haberler