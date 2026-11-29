Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Antalya'da siparişini teslim almak isteyen bir kadını darbeden motokurye, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Kararı Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından duyurdu.

"ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ"

Bakan Gürlek, Muratpaşa ilçesinde siparişini teslim almak isteyen bir kadının kurye tarafından darbedildiğini üzüntüyle öğrendiğini belirtti. Gürlek, "Olayın ardından yürütülen çalışmalar sonucunda yakalanarak adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir" ifadelerini kullandı.

"SIFIR TOLERANS İLKESİ"

Kadınların huzur ve güven içinde yaşama hakkını korumak için şiddetin hiçbir türüne müsamaha göstermeyeceklerini vurgulayan Gürlek, şöyle devam etti:

"Sıfır tolerans ilkesi doğrultusunda mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, adli süreci titizlikle takip edeceğiz. Saldırıya uğrayan vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hiçbir kadın şiddet karşısında yalnız değildir. Devletimiz, tüm kurumlarıyla kadınlarımızın yanındadır."

ADRESİ BULAMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Muratpaşa ilçesi Mehmetçik Mahallesi Termessos Bulvarı'nda 27 Kasım'da saat 17.30 sıralarında yaşanan olayda F.A., mobil uygulama üzerinden market siparişi vermişti. İddiaya göre siparişi getiren motokurye, adresi bulamadığını belirterek kadına mesaj atmış, ardından poşetleri arka kapıya bıraktığını söyleyerek kadını çağırmıştı.

YUMRUKLAYIP SİPARİŞLERİ ALARAK UZAKLAŞTI

Siparişleri almaya gelen kadın ile kurye arasında tartışma çıkmıştı. İddiaya göre motokurye, tartışma sırasında duvar dibine sıkıştırdığı F.A.'yı yumruklayarak yere düşürmüş, ardından getirdiği siparişleri alarak motosikletiyle uzaklaşmıştı. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.

BURNU VE DİŞİ KIRILMIŞTI

Hastaneye kaldırılan F.A.'nın burnu ve dişinin kırıldığı, başını yere çarpması nedeniyle de yaralandığı belirlenmişti. Kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan O.Ü., savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi