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Kahvehanede okey oynayan vatandaşları mitinge davet eden EMEP’li bir kişi, masadakilerden beklediği karşılığı alamadı. Çağrı sırasında kimsenin sözü kesmediği, vatandaşların davet üzerine oyuna ara vermediği görüldü.

OYUN OYNAYIP SOHBETE DEVAM ETTİLER

Miting çağrısının ardından kahvehanedeki ortamda değişiklik olmadı. Vatandaşlar kendi aralarındaki sohbeti sürdürürken okey oynamaya devam etti.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi