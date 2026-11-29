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Son olarak Fenerbahçe'de geçici olarak teknik direktörlük görevini üstlenen Dirk Kuyt, sürpriz bir kararla kulüp çalıştırmaya geri dönüyor.

OH LEUVEN'IN BAŞINA GEÇECEK

Hollanda ve Belçika basınında yer alan haberlere göre; 46 yaşındaki teknik adamın, Belçika Pro Lig ekiplerinden OH Leuven'in başına geçeceği öne sürüldü. OH Leuven yönetiminin, Dirk Kuyt ile yürütülen temaslarda sona geldiği ve resmi imzaların atılmasının ardından deneyimli çalıştırıcının pazartesi günü takımla birlikte ilk antrenmanına çıkmasının beklendiği aktarıldı.

ESKİ EKİBİYLE YENİDEN BULUŞUYOR

Kuyt'ın yeni görevinde, daha önce Beerschot döneminde birlikte çalıştığı CEO Frederic Van Den Steen ve sportif direktör Gyorgy Csepregi ile yeniden bir araya geleceği belirtildi. Hollandalı teknik adamın Belçika futbolunu yakından tanıması ve Felemenkçe bilmesi, tercih edilmesinde öne çıkan unsurlar arasında gösterildi.