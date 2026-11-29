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Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısındaki Giza kentinin Verrak bölgesinde çevre yolunda meydana gelen yakıt tankeri kazası ve ardından çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e çıktı.

Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar, başkent Kahire'nin doğusundaki Yeni İdari Başkent'te düzenlediği basın toplantısında kazaya ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Giza kentinin Verrak bölgesinde 25 Kasım'da meydana gelen kazaya ilişkin açıklamada bulunan Abdulgaffar, yaralanan 3 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 34'e yükseldiğini bildirdi.

Kazada daha önce yapılan açıklamalarda 21 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Mısır Başsavcılığı, kazaya neden olan aracın saatte 110 kilometre hızla ilerlediğini, sollama yaptığı sırada sol ön kısmıyla yakıt tankerinin sağ arka tarafına çarptığını açıklamıştı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen tankerden yakıtın yola döküldüğü ve ardından yangın çıktığı belirtilen açıklamada, kazaya karışan aracın sürücüsünün gözaltına alındığı bildirilmişti.

Kaynak: AA