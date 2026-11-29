ANTALYA Toptancı Hali'ndeki sebze deposunda çıkan ve bitişiğindeki başka depoya da sıçrayan yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Depoda baygın halde bulunan Kedi, kalp masajı, suni teneffüs ve oksijen desteğine rağmen kurtarılamadı. O anları izleyen çevredekiler, gözyaşı döktü.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Antalya Toptancı Hali'nde sebzelerin muhafaza edildiği depoda çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek bitişikteki depoya da sıçradı. Alevler yükselirken, yoğun duman gökyüzünü kapladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi yangına müdahale ederken, çevredekiler yaşananları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Yolda seyir halindeki bazı sürücüler de araçlarını yol kenarına çekip yangını izledi. İtfaiye ekibinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, alevlerin ilk yükseldiği depo kullanılamaz hale geldi.

KEDİYİ YAŞATMAK İÇİN SEFERBER OLDULAR

Depoda 2 kedinin bulunduğu bilgisi üzerine Kırmızı Kasklılar Arama Kurtarma Derneği ekipleri de çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonucu kedilerden biri, baygın halde bulunarak dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilenen kediyi yaşatmak için seferber olan ekipler, dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yapıp oksijen verdi. Ancak Kedi, kurtarılamadı. O anları izleyen çevredeki vatandaşlar, gözyaşı döktü. Diğer kedi ise bulunamadı. Kedilerin sahibi Barış Kırmızı, "Biz bu kedileri otelden getirmiştik. 3 taneydi. Biz iki kediye bakıyorduk. Ailemiz kedileri çok seviyordu. Her gün deponun kapısını açtığımızda yanımıza gelirlerdi. Yangın çıktığını duyduğumuzda kediler için endişelendik, dükkan umurumuzda değildi. Ama bir kedimiz ne yazık ki öldü" dedi.

'KEDİYİ BAYGIN HALDE BULDUK'

Kırmızı Kasklılar Arama Kurtarma Derneği üyesi Heval Kal ise İhbar gelir gelmez hemen olay yerine geldik. Kedinin içeride kaldığını öğrendik. Kedinin bulunduğu depo duman dolmuştu. Deponun bir sacını keserek içeri girdik. Kediyi baygın halde bulduk. İlk müdahaleyi yaptık bir süre ama kalbi durmuştu. Veteriner hekim Bünyamin Cömertoğlu kalp masajını dakikalarca yaptı, ama hayata döndüremedik" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı