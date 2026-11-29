İstanbul'da etkili olan sağanak Çatalca Karamandere’de sel ve su baskınlarına neden oldu. Karatepe Çıkmazı Sokak ve çevresinde etkili olan sel nedeniyle dere yatağı taştı. Dereden taşan sular sokağı kaplarken, araçların su altında kalmasına neden oldu. Bölge sakinleri, Karatepe Çıkmazı'nda daha önce de yaşanan taşkın ve su baskınlarının tekrarlanmaması için kalıcı önlem alınmasını istedi.

ARAÇLAR SU ALTINDA KALDI

Su altında kalan 4 otomobilin gece saatlerinde dere kenarına yakın bir noktaya park edildiği öğrenildi. Aralıksız yağış sonrası derenin taşması sonucu su altında kalan araçlarda hasar meydana geldi.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Diğer yandan araçla karşıya geçmeye çalışan 2 kişi derenin taşması sonucu mahsur kaldı. Çevredekilerin AFAD ve itfaiye ekiplerine haber vermesinin ardından ekipler bölgeye sevk edildi. Karacaköy Mahallesi'nde ise minibüsle tarlaya çalışmaya giden 9 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanları botlarla kurtarma çalışmaları saatlerce devam etti.

39 KİŞİ KURTARILDI

Karamandere'de su altında kalan alanlar ve AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerinin katıldığı kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi. Selde ölen ya da yaralanan olmadı. AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından selde mahsur kalan 39 kişinin de kurtarıldığı öğrenildi.

İSTANBUL VALİSİ GÜL ÇATALCA'DA

Öte yandan bölgede mahsur kalan tüm vatandaşların kurtarıldığını söyleyen İstanbul Valisi Davut Gül, "Bundan sonra da gelecek ihbarlara arkadaşlar müdahale ediyorlar. Su seviyesi çok yüksek olmadığı için olağanüstü bir sıkıntısı olan hemşehrimiz yok. Ama araba gitmiyordur, mahsur kalmıştır orada da bütün ekipler sahada. Şu anda herkese ulaşıldı ve hepsi alındı. Bundan sonra yenisi olursa onlara da müdahale edilecek." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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