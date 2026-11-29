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Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Jayden Oosterwolde, karşılaşmanın ardından stadyumdan ayrıldığı sırada sarı-lacivertli camiayı sevindiren gelişmeyi paylaştı. Hollandalı savunmacı, sahalara geri döneceği karşılaşmayı işaret ederek dönüş tarihine dair ipucu verdi.

''LASK MAÇINDA DÖNERİM''

Uzun süredir tedavi ve dönüş sürecinde olan Oosterwolde, stat çıkışında yöneltilen sorular üzerine yeniden formasına kavuşacağı maçı açıkladı. Deneyimli oyuncu, "LASK maçında dönerim" ifadelerini kullanarak sahalara dönüş için LASK karşılaşmasını hedef gösterdi.

ASENSIO YERİNE OOSTERWOLDE

Sarı-lacivertliler, bir diğer sakatlığı olan Marco Asensio'yu UEFA Şampiyonlar Ligi listesinden çıkararak yerine Jayden Oosterwolde'yi dahil etmeyi planlıyor.