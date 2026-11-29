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Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava, İstanbul'da etkisini gösterdi. Çatalca'da iki derenin taşması sonucu bazı sokaklar ve araçlar sular altında kaldı.

KARAMANDERE TAŞTI, ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ

Şiddetli yağış nedeniyle Karamandere yatağından taştı. Dere yatağındaki suyun yükselmesiyle çevredeki sokakları su bastı. Taşkından en çok etkilenen Karatepe Çıkmazı Sokağı'nda park halindeki araçların büyük bölümü sular altında kaldı.

ARAÇLA GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN MAHSUR KALDILAR

Karacaköy Mahallesi'nde ise Binkılıç Deresi yükselerek taştı. İlk belirlemelere göre taşan dereden araçlarıyla geçmeye çalışan 2 kişi, suyun kısa sürede yükselmesiyle araçta mahsur kaldı. Aracın üzerine çıkarak yardım bekleyen vatandaşlar için helikopter desteği istendi, ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle helikopter bölgeye ulaşamadı.

BOTLARLA KURTARMA OPERASYONU

İhbar üzerine bölgeye İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin şişme botlarla yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarında 2'si çocuk 4 kişi kurtarıldı. Bölgedeki çalışmalar sürüyor.

"HER YAĞIŞTA AYNI SORUNU YAŞIYORUZ"

Karamandere çevresinde yaşayanlar, bölgede daha önce de benzer taşkınlar yaşandığını belirterek, her yağışta aynı sorunun tekrarlanmaması için yetkililerden kalıcı önlem alınmasını istedi.

VALİLİK UYARMIŞTI

İstanbul Valiliği, Meteoroloji'nin değerlendirmelerine dayanarak yağışların bugün Karadeniz kıyısındaki Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de yerel olarak kuvvetli olacağını duyurmuştu. Metrekareye 21-50 kilogram yağış düşmesi beklenen ilçeler için sel, ani sel ve su baskınlarına karşı uyarı yapılmıştı.

Valilik, saatte 90 kilometreye kadar çıkması beklenen fırtınanın 1 Aralık Salı gününe kadar etkili olacağını da bildirmişti. Meteoroloji, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 39 il için sarı kodlu uyarı vermişti. Kırklareli ve Edirne'nin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkili oluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı