Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Belçika'da trafik kazasında yaralanan ya da hayatını kaybeden kişilerin fotoğraf ve videolarını çekmek ve bu görüntüleri paylaşmak suç sayılabilir. Bu yönde hazırlanan yasa tasarısının gelecek hafta parlamentoda görüşülüp oylanması bekleniyor.

Tasarının arkasında acı bir gerçek var: Bazı aileler, çocuklarının otobüs ya da tren altında kaldığı anların görüntülerini, kendilerine resmi bir bildirim yapılmadan önce internette gördü. AA'nın Brussels Times'tan aktardığına göre tasarıyı hazırlayan Flaman Hristiyan Demokrat Partisi (CD&V) Meclis Grup Başkanı Nawal Farih, ailelerin bu deneyimini anlattı.

KAZA ANINI ÇEKMEK DE PAYLAŞMAK DA KAPSAMDA

Tasarı, yalnız kaza mağdurlarını görüntülemeyi değil, bu görüntüleri başkalarına iletmeyi ve sosyal medyada paylaşmayı da kapsıyor. Kabul edilmesi halinde düzenlemenin Belçika'nın yeni Ceza Kanunu'na girmesi öngörülüyor.

Farih, mevcut yasaların bu tür davranışlar konusunda yeterince açık olmadığını, kaza görüntülerini çekip yaymanın hukuken belirsiz bir alanda kaldığını savunuyor. Farih'e göre bu görüntüler, hem mağdurların hem de ailelerinin onuruna saygısızlık.

"Kazalarda mağdurları görüntülemenin hiçbir mazereti olamaz" diyen Farih, bir kaza anında yapılması gereken ilk şeyin acil yardım çağırmak olduğunu, delil toplamanın ise polisin işi olduğunu vurguladı.

OTOYOLDA 50 SÜRÜCÜ TELEFONA SARILMIŞTI

Belçika'da konu ilk kez gündeme gelmiyor. Brussels Times'ın 2022'de aktardığına göre Brüksel yakınlarındaki Groot-Bijgaarden'de E40 otoyolunda yaşanan ölümlü bir kazayı, karşı şeritten geçen yaklaşık 50 sürücü cep telefonuyla görüntülemişti.

Halle-Vilvoorde Savcılığı, bu sürücülerin her biri hakkında direksiyon başında telefon kullandıkları ve yolu gözden kaçırarak diğer sürücüleri tehlikeye attıkları gerekçesiyle tutanak düzenlemişti.

Aynı dönemde Vlaams Belang partisi de parlamentoya benzer bir tasarı sunmuş, kaza mağdurlarını görüntüleyip yayanlara 3 aya kadar hapis ve 500 ile 2.500 euro arasında para cezası verilmesini önermişti. O tasarı yasalaşmamıştı.