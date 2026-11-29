Ticaret Bakanlığı'ndan '90 dakikada araç satışı' reklamına durdurma kararıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ticaret Bakanlığı, "1 dakikada teklif al, 90 dakikada trink sat, paran hemen cebine gelsin' ifadeleriyle yayımlanan ikinci el araç satışına aracılık eden bir e-ticaret sitesinin reklamlarını mercek altına aldı. Bakanlık reklamların yanıltıcı olduğunu belirleyerek reklam durdurma cezası verdi.
Ticaret Bakanlığı, bazı araç satış reklamlarının tüketicileri yanıltıcı nitelikte bulunduğunu ve 'durdurma cezası' uygulanmasına karar verildiğini duyurdu.
"PARAN HEMEN CEBİNE GELSİN" REKLAMI DURDURULDU
Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "1 dakikada teklif al, 90 dakikada trink sat, paran hemen cebine gelsin' ifadeleriyle yayımlanan reklamlar, araç satış sürecinin tamamının 90 dakika içinde gerçekleşeceği yönünde tüketicilerde yanıltıcı bir algı oluşturdu. Reklamda söz konusu sürenin hangi aşamadan itibaren hesaplandığı, uygulama koşulları ve istisnalar açıkça belirtilmedi. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından yapılan inceleme sonucunda, tüketiciyi yanıltıcı bulunan reklamlar hakkında reklam durdurma cezası uygulanmasına karar verildi. Tüketicilerimizin doğru, eksiksiz ve güvenilir bilgiye ulaşma hakkını korumak; yanıltıcı reklamlarla vatandaşlarımızın mağdur edilmesine izin vermemek için denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" denildi. (DHA)