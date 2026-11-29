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Oyuncu Haluk Bilginer'in yıllar önce yaptığı, "Türkiye sineması diyelim mi ona? Türk sineması bana doğru gelmiyor" açıklamasının yeniden tartışma konusu olmasının ardından sanat dünyasından peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube programına konuk olan Zülfü Livaneli, tartışmaya ilişkin görüşlerini dile getirdi.

"HERKES TÜRK IRKINDAN OLMAK ZORUNDA DEĞİL"

Atatürk'ün millet kavramına ilişkin yaklaşımını hatırlatan Livaneli, "Atatürk, kavramlara ve terminolojiye hakim bir entelektüel olduğu için çok doğru koymuş. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına, millet aşamasına gelince Türk milleti denir. Herkes Türk ırkından olmak zorunda değil ama millet Türk milleti" dedi.

"TÜRKÇE EDEBİYAT SAÇMA SAPAN BİR ŞEY"

Tartışmayı edebiyat üzerinden örneklendiren Livaneli, eserlerin yazarların etnik kökenine göre değil, yazıldıkları dile göre değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Livaneli, "Türkçe edebiyat saçma sapan bir şey bu ya. İnsanların kökeni ne olursa olsun Türkçe yazılmışsa Türk edebiyatıdır. Mehmet Uzun gibi Kürtçe yazmışsa Kürt edebiyatıdır. Ermenice yazmışsa Ermeni edebiyatıdır" ifadelerini kullandı.

YAŞAR KEMAL'İ ÖRNEK GÖSTERDİ

Usta yazar Yaşar Kemal'i de örnek gösteren Livaneli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mesela Yaşar Kemal Kürt ama Türkçe yazdığı için Türk edebiyatının büyüğüdür. Bu kavramları çok çorbaya çeviriyorlar. O yüzden insanların kafası karışıyor."